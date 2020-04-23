Майя Санду открыта для обсуждения с ДПМ о кредитном соглашении с Россией

Председатель Партии действия и солидарности Майя Санду утверждает, что она „открыта” для встречи с депутатами Демократической партии Молдовы, в ходе которой предметом обсуждения станет анализ некоторых положений кредитного соглашения с Российской Федерацией. Председатель ПДС утверждает, что в ДПМ есть депутаты, которые разделяют те же мнения о кредитном соглашении между Республикой Молдова и Российской Федерацией, отмечает IPN.

„Мы обсуждаем, в том числе с ДПМ, потому что только они могут остановить этот беспредел в парламенте. Есть много людей, и мои коллеги обсуждают с теми, кто хочет сделать добро стране, и кто хочет понять, каковы опасности этого кредита. Я хочу надеяться, что до заседания парламента все прояснится, люди поймут, насколько серьезно одобрение этого соглашения, и у нас будет пример перемен”, - заявила Майя Санду в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

На вопрос, у кого из демократов есть оговорки по соглашению о финансировании, Майя Санду отказалась называть имена, но заявила, что есть депутаты, открытые для обсуждения.

„Мои коллеги беседуют со всеми, кто там, и кто открыт. Некоторые из моих коллег обращаются к ним, и я должна сказать, что есть люди от ДПМ, которые более открыты для обсуждения, и есть люди, которые обходят эти дискуссии. Я готова поговорить с Демократической партией о рисках этого кредита и попытаться убедить их, почему необходимо пересмотреть кредитное соглашение. Я готова поговорить с ними даже до заседания парламента. Если люди хотят поговорить, то это возможно”, - отметила Майя Санду.

Проект ратификации Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о предоставлении государственного финансового кредита был одобрен кабинетом министров 21 апреля. Согласно властям, данное соглашение не предусматривает комиссии за необеспечение денежных средств из кредита, а так же комиссии за выплату данного кредита, но предусматривает возможность погашения кредита в любой подходящий момент, если будет возможность - досрочно. Сегодня, 23 апреля, состоится заседание парламента, в ходе которого предусмотрена процедура ратификации кредитных соглашений с Российской Федерацией и МВФ.