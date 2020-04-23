Дезире Йонгсма: Рассматриваем более широкие последствия вспышки COVID-19 для детей и женщин.

IPN: Уважаемая Дезире Йонгсма, сегодня мы обсудим с Вами, представителя ЮНИСЕФ в Молдове тему, которую очень волнует людей не только нашей страны: COVID-19. И мы знаем, что ЮНИСЕФ только что привез в Молдову более 700 кг средств индивидуальной защиты, которые очень необходимы медицинским работникам на переднем крае в Молдове. С какими проблемами столкнулся ЮНИСЕФ при доставке этого груза в Молдову?



Дезире Йонгсма: Прежде всего, я хотела бы сказать, что ЮНИСЕФ имеет долгую историю работы в чрезвычайных и гуманитарных ситуациях. При возникновении чрезвычайной ситуации - будь то конфликт или катастрофа - ЮНИСЕФ способен быстро мобилизоваться и доставлять товары жизнеобеспечения из одного из своих центров снабжения по всему миру.



В отделе глобальных поставок ЮНИСЕФ в Копенгагене находится склад, который занимает более 2 гектаров. Это крупнейший гуманитарный склад в мире.



Однако пандемия коронавируса является глобальным кризисом в области защиты общественного здоровья. Из-за скорости и масштаба распространения вспышки по всему миру и задачи снабжения, поставленные перед ЮНИСЕФ, тоже уникальны.



IPN: Пандемия, должно быть, вызвало нехватку средств индивидуальной защиты для медицинских работников на передовой во многих странах, пострадавших от COVID-19.



Дезире Йонгсма: Это так. Согласно информации, имеющейся в нашем отделе снабжения, особенно маски, в том числе хирургические маски и респираторы N95, в большом дефиците со времени вспышки COVID-19. Спрос на некоторые продукты, используемые в борьбе с COVID-19, вырос в 1000-2000 раз. Например, среднегодовой спрос на все виды масок, поставляемых ЮНИСЕФ, не превышало 25 000 единиц. А текущий спрос на маски, как хирургические, так и типа N95, превышает 55 миллионов!







В настоящее время ЮНИСЕФ сотрудничает примерно с 1000 поставщиками и лидерами отрасли по всему миру, чтобы помочь найти решение текущих рыночных ограничений. Несмотря на экстремальные рыночные условия, в том числе агрессивные закупки и новые экспортные ограничения, ЮНИСЕФ удалось обеспечить доступность основных продуктов от поставщиков в течение следующих месяцев. Хотя Европа является одним из регионов, наиболее пострадавших от COVID-19, Отдел снабжения ЮНИСЕФ в Копенгагене остается полностью работоспособным, а его склад работает в несколько смен 7 дней в неделю.



IPN: Доставка этих грузов в пострадавшие страны наверное является еще одной проблемой, поскольку к настоящему времени более 210 стран и территорий по всему миру сообщили о более чем 2,5 млн подтвержденных случаев COVID-19?



Дезире Йонгсма: Абсолютно. Усиление ограничений на международные перевозки оказывает беспрецедентное влияние на грузовые операции во всем мире - задержки и более высокие расходы на доставку жизненно важных грузов для гуманитарных программ и программ развития.



Наши коллеги из Отдела снабжения ЮНИСЕФ пересмотрели вместимость и охват грузовых воздушных судов, экспедиторов и партнерских организаций, чтобы расставить приоритеты по поставкам и организовать чартерные рейсы, необходимые для доставки чрезвычайных и критических грузов. Он также принял превентивные меры, децентрализовав некоторые критически важные запасы, переместив товары первой необходимости из Копенгагена в центры в Шанхае, Дубае, Панаме и Аккре.

IPN: Помимо средств индивидуальной защиты, работникам здравоохранения, работающим на переднем крае, необходимы такие продукты, как дезинфицирующие средства для рук и дезинфицирующие средства. Обеспечивает ли ЮНИСЕФ такие поставки через свои глобальные и региональные центры поставок?







Дезире Йонгсма: Наш глобальный склад в Копенгагене и региональные центры не хранят любые товары. Например, мы не храним еду. Несмотря на большой потенциал, только 5 процентов поставок ЮНИСЕФ по всему миру поступает из Отдела снабжения в Копенгагене и его центрах. Большинство товаров доставляются оптом напрямую от поставщиков в страну назначения, а некоторые товары приобретаются на месте.

Существуют определенные ограничения для поставок таких продуктов, как дезинфицирующие средства, с использованием авиаперевозок, в дополнение к ограничениям на международные перевозки из-за пандемии COVID-19. Так как, например, дезинфицирующие средства для рук должны содержать не менее 60 процентов алкоголя, и из-за этого они классифицируются как опасные грузы.







К счастью, в рамках финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) проекта по борьбе с COVID-19 общей стоимостью $ 1,2 миллиона. ЮНИСЕФ сможет закупать необходимые предметы гигиены на местном уровне, чтобы решить проблему передачи COVID-19 и для использования медицинскими работниками, среди прочего.



IPN: многие родители и семьи изо всех сил пытаются адаптироваться к новой реальности, состоящей из работы из дома и дистанционного обучения для своих детей. Как ЮНИСЕФ поддерживает их?



Дезире Йонгсма: Это очень актуальный вопрос. Каждый кризис имеет как острую, так и хроническую фазы, и связанные с этим проблемы, которые необходимо решать, иногда одновременно. Например, в Молдове, помимо удовлетворения неотложных потребностей в профилактике COVID-19, ЮНИСЕФ рассматривает более широкие последствия вспышки, особенно для детей и женщин.

Около полумиллиона детей в Молдове находятся сейчас дома вместе со своими семьями. Учащимся, родителям и учителям пришлось довольно быстро адаптироваться к новой реальности дистанционного обучения, и в этом отношении, как председатель Координационной целевой группы ООН в области образования, мы поддерживаем Министерство Образования в его усилиях по обеспечению непрерывности обучения. Поскольку многим учителям и учащимся по-прежнему не хватает необходимых персональных компьютеров, мы поддерживаем мобилизацию соответствующих ресурсов, в том числе из Глобального партнерства в области образования. Мы делимся опытом других стран и бесплатными ресурсами для онлайн-обучения для студентов и родителей. Кроме того, потребности дошкольников также важны, и вместе с Министерством мы поддерживаем различные инициативы по воспитанию детей, в том числе онлайн-обучение для педагогов. Мы также осознаем тот факт, что в интернатах и специальных школах содержатся дети и подростки, и они нуждаются в обеспечении средствами гигиены, которое мы готовы предоставить при поддержке USAID.







Кроме того, существует такая печальная реальность, как то, что некоторые дети могут стать свидетелями насилия и жестокого обращения в своих собственных домах, в то время как другие, в частности подростки и молодежь, могут особенно бороться с одиночеством, беспокойством и другими проблемами, связанными с психическим здоровьем. Кроме того, некоторые маленькие дети могут пострадать от срыва графиков плановой иммунизации. А женщины рожают и во время пандемии, и здоровье матерей и новорожденных необходимо защищать.

Поэтому мы уже уделяем большое внимание более долгосрочному безопасному предоставлению основных медицинских и социальных услуг, образованию, услугам по защите детей, а также психосоциальной поддержке и профилактике стигмы для затронутых детей и семей.

В рамках общего подхода ООН к COVID-19 ЮНИСЕФ готов к тесному сотрудничеству с сообществом доноров и другими партнерами, чтобы внести вклад в обеспечение адекватного реагирования на пандемию COVID-19 в Молдове, решая как первичные, так и вторичный проявления кризиса.



Записал: Валериу Василикэ, IPN