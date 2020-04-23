Беременные в Молдове тоже массово болеют коронавирусом

Общее количество зараженных коронавирусом женщин достигло 1 630.

Еще 14 апреля власти заявили, что было выявлено 19 случаев заражения беременных женщин, которых госпитализировали в родильный дом №2 в Кишиневе.

На сегодняшний момент это цифра возросла до 38 беременных пациенток, у которых подтвердился диагноз COVID-19, передает Noi.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал, что на вечер 22 апреля в Молдове было выявлено 2 778 случаев заражения вирусом нового типа, согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Автор: Михаил Генчу