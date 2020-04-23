Начинается массовое тестирование населения на коронавирус

Молдавские граждане, находящиеся в регионах, серьезно пострадавших от коронавируса нового типа, будут массово протестированы.

Об этом объявил президент страны Игорь Додон, по словам которого в настоящий момент в резерве имеется свыше 100 тыс. тестов.

«Сейчас мы намерены провести массовое тестирование в очагах. Скорее всего, в ближайшие дни количество сделанных тестов увеличится. В первую очередь мы пойдем в очаги, где требуется более активное участие с точки зрения тестирования», — отметил глава государства.

«Было принято решение об интенсивной и массивной тактике тестирования в существующих очагах. В частности, речь о вспышках, имеющих отношение к медицинским учреждениям. Мы также говорим о безопасности врачей и предотвращении заражения пациентов, некоторых учреждений, центров размещения, независимо от их профиля. Кроме того, речь о вспышках в населенных пунктах, если говорить о некоторых селах, где наблюдается более внушительное количество инфицированных людей. Эта тактика была согласована в понедельник, — добавила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Напомним, что сегодня положительно протестировано еще 164 гражданина. Таким образом, число инфицированных достигло 2 778 человек.