Виктория Сандуляк. Какие факторы учитывать, начиная работать с ПАММ-счетами

Интервью с Викторией Сандуляк, финансовым экспертом компании Alpari. Тема интервью – инвестиции в операции на международном валютном рынке.

Виктория, добрый день. Я очень осторожно согласился на это интервью. Причина простая. Международный валютный рынок, FOREX, как возможность заработать деньги, многими воспринимается очень неоднозначно. Вплоть до того, что это сродни казино. Как бы ни везло вначале, все равно проиграешь. И меньше всего мне хотелось бы представлять своей аудитории сверхрискованные способы зарабатывать деньги.

Как преподаватель трейдинга сразу хочу вас поправить. Слово «играть» к работе на валютном, да и на фондовом рынке, применять не корректно. Игра, это действительно в казино, где все определяет случайность. В трейдинге есть фундаментальный анализ, технический анализ, масса технических инструментов, которыми вы можете пользоваться. Так что это не вопрос случая, а вопрос вашего опыта, знаний, стратегии и только в малой части - удачи.

Знаете, доверие к источнику информации определяется и бэкграундом источника. Хотя, это я чуть перемудрил с формулировками. Расскажите пару слов о себе. В Молдове не так уж много преподавателей трейдинга. И уж точно никто не рождается трейдером…

До Alpari я 18 лет проработала на «Молдавгидромаш»-е. От экономиста планового отдела до директора департамента по маркетингу. В 2014 году у меня появилось, может слегка необычное, хобби. Трейдинг. Я училась трейдингу и стала зарабатывать на российском фондовом рынке. Потом было рождение ребенка, а после декрета я уже сразу получила предложение от Alpari. И решила выйти на работу уже сюда, в качестве преподавателя.

Ок. Теперь тогда вопрос по существу. Когда я пару лет назад делал интервью с одним из трейдеров Альпари, я неожиданно для себя понял, что есть не один, а ДВА способа зарабатывать на международном валютном рынке

Один – всем понятный. Стать трейдером и активно самому вести операции, совершать сделки. Но это требует полного погружения, как минимум, в начале этой деятельности. И большого объема знаний и навыков. Но есть и второй способ, по сути, know-how Альпари. ПАММ-счета. Давайте, я попробую по памяти сформулировать, о чем идет речь. А вы меня поправите, если я ошибся.

Давайте попробуем…

Итак. ПАММ-счета – это, скорее, для инвесторов, а не для трейдеров. Суть самой идеи ПАММ-счетов в том, что Альпари предоставляет платформу, на которой в деталях отображается работа пары тысяч разных трейдеров. В деталях, это целый ряд показателей успешности работы трейдера и эффективности его стратегии на FOREX. Вы, как инвестор, можете выбрать трейдера с интересным для вас уровнем доходности и «присоединить» к нему свои деньги. Дальше, если трейдер стабильно зарабатывает, он будет зарабатывать и для вас. Если он, вдруг, начинает «терять», и вы беспокоитесь о своих инвестициях, вы моментально можете отозвать свои средства и остановить потери. И как «вишенка на торте», проценты для инвестора, как я помню, получались очень интересными. Значительно выше, чем банковские депозиты.

В целом вы запомнили все правильно. Если чуть подкорректировать, то… Трейдеров на платформе Альпари около 5 000. Данные об их работе на платформе открыты. Если говорить о том, «как отбирать» трейдера для инвестиций, то я бы рекомендовала обратить внимание на три важных фактора.

Процент доходности, который показывает трейдер. Понятно, что чем он выше, тем более рискованное поведение трейдера на рынке. ПАММ-счета могут показывать и 1 000% годовых дохода, даже и в течение нескольких недель, но нужно понимать, что выбор такой доходности – это, как минимум, выбор того, что вы должны быть готовы в любой момент отозвать свои средства. Никто не может показывать такую доходность продолжительный период времени.

Пусть мой вопрос непрофессиональный, но все равно задам. Какова, по-вашему, «средняя температура по больнице»? Какой процент инвестор может получить, если придерживается консервативной стратегии?

Думаю, что 15% годовых – это абсолютно реальная планка.

Простите, прервал. Вы говорили о трех факторах, а я вклинился на первом…

Второй фактор, который я бы учитывала, принимая решение об инвестициях, это сколько по времени существует ПАММ-счет. Когда счету «от роду» две недели, то прогнозировать поведение и уровень трейдера невозможно. Когда ПАММ-счет с историей от года и больше, то уже многое можно понять по динамике его работы за этот период.

И третий фактор, это «максимальная просадка». Он дает понять, насколько трейдер «агрессивен» в своих решениях или, наоборот, склонен к консервативным стратегиям.

В принципе, руководствуясь известным принципом Парето, 20 на 80, можно формировать и свой портфель инвестиций. То есть, допустим, 80% средств разместить в ПАММ-счетах консервативных трейдеров, а 20% направить на более привлекательные финансово, но и более рискованные счета.

Виктория, ваше мнение, насколько рискует непрофессионал, приняв решение попробовать инвестировать свои средства в ПАММ-счета?

Это очень зависит от характера действий. Часто новичкам хочется сразу много заработать. Они видят счета с 1 000% годового дохода и вкладываются именно и только в них. Но человек с неторопливым, взвешенным подходом, может быть, не удвоит свои инвестиции за год, но на доход выше, чем банковский депозит рассчитывать точно может.

Главная особенность работы с ПАММ-счетами состоит в том, что вы опираетесь на опыт профессионалов, качество работы которых абсолютно прозрачно для вас. Ну и тот факт, что это не передача денег в траст, когда в период действия договора вы не можете отозвать средства обратно. Здесь «стоп-кран» против потерь всегда в ваших руках.

Павел ЗИНГАН