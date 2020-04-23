Ушёл из жизни Марк Александрович Габинский – лингвист, специалист в области балканского, романского и общего языкознания, лексикограф. Доктор филологических наук (1972), старший научный сотрудник Института языкознания Академии наук РМ.

Марк Габинский родился в 1932 году в Одессе в еврейской семье врачей. Родители были вынуждены бежать из родных украинских мест от погромов периода Гражданской войны и познакомились во время учёбы в Одесском медицинском институте, где отец впоследствии работал доцентом кафедры анатомии человека, а мать в кардиологической клинике. Во время войны отец, Александр Михайлович Габинский, был призван на фронт военврачом второго ранга, начальником санчасти в зенитном артдивизионе в 1-м гвардейском кавалерийском корпусе, а семья эвакуирована на теплоходе «Абхазия» в Гагры, затем в село Берёзовка Семипалатинской области, где мать устроилась врачом в местном санатории. В 1943 году отца перевели заведующим военным санитарно-контрольным пунктом на Турксибе и семья присоединилась к нему в Семипалатинске.

Ещё в детстве самостоятельно изучил испанский, итальянский и португальский языки. Семья вернулась в Одессу 19 июля 1946 года. После окончания отделения романской филологии филологического факультета Ленинградского университета в 1953 году был направлен на работу в Институт истории, языка и литературы Молдавского филиала Академии наук СССР. Молдавский (румынский) язык он также изучил самостоятельно ещё в студенческие годы. Всего М. Габинский овладел более чем десятью языками, включая албанский, сефардский, иврит, новогреческий, македонский и аромунский.

С 1956 года участвовал в составлении нового русско-молдавского словаря (издан в 1961 году). В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Возникновение инфинитива как вторичный балканский языковой процесс (на материале албанского языка)». В том же году одноимённая монография была опубликована в Ленинградском отделении издательства «Наука». В 1972 году защитил докторскую диссертацию «Появление и утрата первичного албанского инфинитива (к проблеме инфинитивности в балканских языках)», по материалам собственной одноимённой монографии, изданной в ленинградском филиале издательства «Наука» в 1970 году.

Автор приблизительно 260 научных работ по различным проблемам балканских и романских языков, а также общего языкознания. Уже в 1967 году, первым из советских лингвистов опубликовал статью о сефардском (еврейско-испанском) языке («Зачатки утраты инфинитива в сефардских говорах Македонии». Македонски јазик. Год XVIII. Скопје, 1967). В 1992 году вышла книга М. Габинского «Сефардский (еврейско-испанский) язык. Балканское наречие», первая на русском языке монография, посвящённая джудезмо.

В 1988 году стал сторонником движения за перевод молдавского языка на латинскую графику. В 2007 году к 75-летию учёного в Кишинёве был опубликован его новый, монументальный «Словарь корневых этимологических дублетов румынского языка» (Dicţionar de rizodublete etimologice ale limbii române).

Был членом редколлегии журналов «Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară» и «Buletinul Institutului de Lingvistică».

К тому, что указано в Википедии, корреспондент газеты «Наш голос» Илья Марьяш решил добавить несколько слов...

Марк Александрович часто возмущался по поводу того, что европейский радиоэфир засорён антисемитизмом: он-то слушал и понимал те вражьи голоса, которые мы не знаем… Он давно «моржевал» и как-то (лет 15 назад), когда я работал в еженедельнике «Еврейское местечко», молодой коллега Габинского Пётр Чеботарь принёс нам фото Марка Александровича, вылезающего из проруби Комсомольского озера. Этот снимок украсил первую полосу! А ещё каких-нибудь два-три года назад на утренней прогулке в парке у академического корпуса я часто встречал его на пробежке. Т.е. все мы (и молодые, и постарше) в большинстве своём еле переставляли ноги и поёживались в куртках, а Марк Александрович обычно был в шортах и майке, а то и без неё. Если он останавливался, то продолжал бег на месте, периодически заглядывая в кулак. Там у него были небольшие бумажки со словами: он так учил очередной язык! Кстати, если не ошибаюсь, примерно так, увидев клочок молдавской газеты в ленинградском общежитии, Габинский заинтересовался молдавским языком, которой не просто выучил, а стал в нём крупным специалистом.

СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!