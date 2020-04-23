Ренато Усатый подтвердил, что обвиняется в организации ОПГ в России

Бельцкий примар должен явиться в Москву для дачи показаний 24 апреля 2020 года.

Лидер «Нашей партии» показал повестку Следственного комитета РФ, в которой содержится информация о намерении выдвинуть в отношении него официальное обвинение в организации преступной группировки.

Также он отметил, что обязан явиться для дачи показаний в Москве 24 апреля.

— Показываю вам документ, подписанный майором Абраменковым, в котором говорится, что Следственный комитет РФ приглашает меня 24 апреля, чтобы выдвинуть против меня обвинение в организации преступной группировки.

То есть меня обвиняют в организации преступной группы с Плахотнюком, Платоном и не знаю еще с кем. Я не имел отношения к этим деньгам, и я готов ответить, но только перед справедливой юстицией, чтобы продемонстрировать свою невиновность, — пояснил мэр Бельц.

Напомним, что буквально на днях раскрылась особая связь Усатого и Канду.

А те, кто и раньше подозревал, что Ренато Усатый является человеком, подконтрольным Плахотнюку, получили косвенное подтверждение этого факта – приближенный к беглому олигарху Андриан Канду, признался, что постоянно находится на связи с Усатым, и вообще, он очень его уважает и ценит.

Автор: Михаил Генчу