Депутатов Pro-Moldova не пустили в Конституционный суд

Депутаты Pro-Moldova решили оспорить в КС условия кредитного соглашения на 200 миллионов евро с Россией.

Правда, в само здание Конституционного суда законодатели не попали – представители службы безопасности заявили, что сейчас там нет лиц, ответственных за принятие документов, сообщает deschide.md.

Депутаты от оппозиции ранее раскритиковали кредитное соглашение о предоставлении Российской Федерацией нашей стране 200 млн евро, посчитав, что некоторые условия договора представляют угрозу интересам страны, они требуют их исключения.

Подготовил Михаил Генчу