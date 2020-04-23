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Политика
Депутатов Pro-Moldova не пустили в Конституционный суд
23.04.2020

Депутаты Pro-Moldova решили оспорить в КС условия кредитного соглашения на 200 миллионов евро с Россией.

Правда, в само здание Конституционного суда законодатели не попали – представители службы безопасности заявили, что сейчас там нет лиц, ответственных за принятие документов, сообщает deschide.md.

Депутаты от оппозиции ранее раскритиковали кредитное соглашение о предоставлении Российской Федерацией нашей стране 200 млн евро, посчитав, что некоторые условия договора представляют угрозу интересам страны, они требуют их исключения.  

Подготовил Михаил Генчу


 
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