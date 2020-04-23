В ближайшие дни ожидается возвращение еще 1 400 граждан Молдовы

Пандемия коронавируса гонит наших соотечественников на родину. Министерство иностранных дел сообщает, что в ближайшие дни ожидается еще несколько чартеров, одобренных Комиссией по чрезвычайному положению.

Самолеты доставят еще 1 400 молдавских «возвращенцев» домой, и первыми в списки на чартеры попадут студенты, лечившиеся за рубежом граждане, и те, кто попал в экстремальную ситуацию, оставшись без жилья и денег.

Напомним, что с момента объявления пандемии вируса нового типа COVUD-19, в Молдову вернулось более 500 000 граждан, проживавших и работавших за рубежом.

Автор: Михаил Генчу