23 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В ближайшие дни ожидается возвращение еще 1 400 граждан Молдовы
23.04.2020

Пандемия коронавируса гонит наших соотечественников на родину. Министерство иностранных дел сообщает, что в ближайшие дни ожидается еще несколько чартеров, одобренных Комиссией по чрезвычайному положению.

Самолеты доставят еще 1 400 молдавских «возвращенцев» домой, и первыми в списки на чартеры попадут студенты, лечившиеся за рубежом граждане, и те, кто попал в экстремальную ситуацию, оставшись без жилья и денег.

Напомним, что с момента объявления пандемии вируса нового типа COVUD-19, в Молдову вернулось более 500 000 граждан, проживавших и работавших за рубежом.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
56
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.