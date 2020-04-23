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Политика
Оппозицию поймали на фейке - на этот раз это сделал премьер
23.04.2020

Финансовая помощь России относится только к социальным и инфраструктурным нуждам Молдовы.

Премьер-министр Ион Кику опроверг информацию, распространяемую оппозиционными депутатами, согласно которой кредитное соглашение с Российской Федерацией предусматривает оплату приднестровских долгов за природный газ.

- Нет других обязательств, кроме тех, что предусмотрены в ст. 2 или пункт 7.2., где написано — для государственных займов или кредитов, предоставленных с согласия молдавской стороны российскими банками. Речь идет о деньгах, а не о газе или ещё о чем-то.

В настоящее время Республика Молдова располагает еще одним кредитом от Российской Федерации, оставшаяся сумма составляет почти 30 миллионов долларов, а процентная ставка превышает 2%, — пояснил премьер-министр на пленарном заседании парламента Молдовы.

Напомним, что руководство республики разрабатывает план действий по выходу из кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Автор: Михаил Генчу


 
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