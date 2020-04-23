Паскару о критике российского кредита - оппозиция хочет чтобы мы все обнищали

Российский кредит де-факто поддержит каждого гражданина Молдовы. Такого мнение придерживается муниципальный советник Кишинева Николай Паскару.

– Те утверждения, будто этот кредит дают под высокий процент, являются мифом. Все комментарии оппозиции в отношении кредита, предлагаемого Россией, представляют собой целенаправленную атаку, на правительство. Это первые реальные деньги, которые выдаются в качестве поддержки государственного бюджета в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией. Оппозиция, которая критикует 2% -ную ставку российского кредита, ранее, будучи во власти, получала кредиты с намного более высокими процентными ставками, - отметил Паскару для «Блокнот Молдова».

По словам собеседника, депутаты-оппозиционеры жаждут краха молдавской экономики, чтобы не было денег на выплату зарплат, пенсий, сохранение рабочих мест, ремонт дорог.

– Это единственный способ, чтобы получить шанс на власть, а затем ничего не делать для страны. Сейчас страна переживает сложный период, беспрецедентный с момента обретения независимости. И оппозиция, и власть должны сделать все возможное, чтобы выйти из этой ситуации. Без кредита от России мы могли бы оказаться в глубоком кризисе, как это было в 90-е годы, – добавил Паскару.

Подготовил Михаил Генчу