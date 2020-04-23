Парламент дал «зеленый свет» кредитам от России и МВФ

Парламент одобрил в четверг соглашение о выделении кредитов от России и МВФ.

За проект ратификации российского кредита проголосовали 56 депутатов от фракций социалистов и демократов, а также независимый Александр Олейник. Заем в размере 200 миллионов евро поступит в Молдову в виде двух траншей, ставка составляет 2%.

За кредит от Международного валютного фонда в размере 234 миллионов долларов проголосовало 85 депутатов. Здесь условия разнятся – 156 миллионов долларов выдадут по ставке 1,5% и 78 миллионов долларов по ставке 0%.

Премьер-министр Ион Кику, представивший эти проекты в парламенте, заявил, что кредитные средства будут использоваться для финансирования нужд бюджета нашей страны, включая и реализацию инвестиционных проектов, сообщает «Комсомольская правда».

Подготовил Михаил Генчу