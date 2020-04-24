И снова привет от Конституционного суда! Соглашение о российском кредите, утвержденное парламентом, приостановлено

Так КС отреагировал на обращение депутатов от парламентской группы Pro Moldova.

Сегодня, 23 апреля, Конституционный суд приостановил действие соглашения между правительствами России и Молдовы о предоставлении кредита на €200 млн, которое ранее было ратифицировано парламентом. В решении КС отмечается, что проверка конституционности договора невозможна без приостановки его действия.

В КС обратились депутаты от парламентской группы Pro Moldova, которые попросили проверить конституционность этого международного соглашения. КС постановил временно приостановить действие договора до того, как судьи рассмотрят дело и примут окончательное решение.

КС намерен выяснить, не нарушает ли договор положения Конституции о суверенитете и независимости Молдовы, а также об экономической деятельности в стране, принципы использования иностранных займов и кредитов, а также фундаментальные принципы собственности, прописанные в законе, сообщает newsmaker.md.

Решение КС вступает в силу с момента принятия.

Видимо, именно с этой целью был смещен с поста председателя КС Владимир Цуркан. В очередной раз Конституционный суд продемонстрировал свою предвзятость и выступил против интересов граждан Молдовы. Ранее КС признал неконституционным закон о пакете антикризисных мер в связи с пандемией, за который правительство взяло на себя ответственность. Поводом для этого стал достаточно сомнительный довод о нарушении процедуры по принятию ответственности правительством. И сейчас судьи КС вновь продемонстрировали свою политическую ангажированность.

- Может, кто-то попытался взять контроль над Конституционным судом? Уверен, что это не пройдет, и если мы увидим, что кто-то намеревается использовать Конституционный суд как политический инструмент, как это было во времена Плахотнюка, мы используем все законные меры, чтобы не позволить это, - отреагировал на происходящее президент Молдовы Игорь Додон.

Подготовил Михаил Генчу