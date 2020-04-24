С 27 апреля по 3 мая будет организовано восемь чартерных рейсов для граждан Молдовы

Орган гражданской авиации сообщили об организации восьми чартерных рейсов для возврата домой наших соотечественников.

Намеченные на следующую неделю чартерные рейсы выполнит компания Wizz Air. Это будут авиарейсы из Великобритании, Франции, Италии, России, Турции, Ирландии и Кипра.

Так, с 27 апреля по 3 мая авиакомпания Wizz Air осуществит восемь рейсов из Лондона, Парижа, Рима, Милана, Москвы, Стамбула, Дублина и Ларнаки. На странице Органа гражданской авиации в сети появилась информация о датах вылета и стоимости билетов.

Билет из Лондона обойдется в €149, из Парижа – €192, из Рима – €148, Милана – €144, из Москвы – €139, из Дублина – €177, из Стамбула – €85, из Ларнака (с пересадкой в Афинах) – €400.

Согласно утвержденной комиссией по ЧС процедуре, рейсами смогут воспользоваться граждане Молдовы, зарегистрированные в списках ожидания дипломатических миссий и консульств. В приоритете находятся студенты, граждане в тяжелом положении и проходящие лечение. Контакты молдавских дипмиссий за рубежом доступны по ссылке.

С 17-го марта Молдова остановила регулярное авиасообщение со всеми странами, и сейчас организуются лишь чартерные рейсы. Занимаются организацией чартерных рейсов напрямую посольства Молдовы в других странах. Всю необходимую информацию можно найти на сайте Органа гражданской авиации.

Подготовил Михаил Генчу