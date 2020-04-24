Судьи Конституционного суда Молдовы сместили председателя, кто занял его место

Владимиру Цуркану вынесли вотум недоверия и отстранили от должности.

С обращением о вынесении вотума недоверия председателю Конституционного суда 21 апреля выступили судьи Николай Рошка и Люба Шова. Сегодня, 23 апреля, большинство членов большинство членов Конституционного суда (КС) проголосовали за смещение Владимира Цуркана с должности главы КС.

На этом же заседании они проголосовали за назначение Домники Маноле на эту должность сроком на три года. Об этом сообщил КС в своем пресс-релизе.

Подготовил Михаил Генчу