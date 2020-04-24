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Экономика
Доллар продолжает расти в цене, а евро слегка притормозил
24.04.2020

Молдавский лей весь апрель ведет себя крайне нестабильно.

По данным Национального банка Молдовы в пятницу, 24 апреля, единая европейская валюта чуть подешевеет – всего на два бана. Официальная цена евро составит 19,695 леев. А вот американский доллар продолжит расти в цене – он подорожает на 14 банов, достигнув отметки 18,28 леев.

Румынский лей подешевеет на один бан, и будет стоить 4,06 леев.

Цена украинской гривны сохранится на отметке 0, 67 леев, а российского рубля – на отметке 0,24 леев.


 
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