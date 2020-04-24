Заболела известный психолог, которую знает весь Кишинев - она начала вести дневник

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Анжела Николаоу была одной из тех, кто вещал об опасности эпидемии, соблюдала все предписания, сидела дома и ограничила количество контактов.
Известный в Кишиневе психолог Анжела Николаоу и ее дочь заболели коронавирусом, она решила вести дневник и рассказывать о том, что происходит. "Комсомолка" его публикует.
"Пока человек здоров, а болезни находятся в другом измерении - мир кажется прекрасным, полным надежд и радужных красок. Когда человек заболевает, он начинает мучиться, задаваться вопросом - "Почему я?". Начинается поиск причин. Проигрывается масса вариантов в голове, а как могло бы быть, если бы...
Некоторые успокаиваются, другие - впадают в ступор, третьи начинают деятельно подходить к проблеме. Стратегия реагирования на стресс у каждого своя. Итак актуальная мировая реальность - пандемия. В нее можно верить. Ее можно игнорировать. От этого ничего не изменится. Я И МОЯ ДОЧЬ ЗАБОЛЕЛИ... И эта часть реальности превратилась из мировой проблемы в личную.
Я была одной из первых, кто вещал про реальную опасность вируса. Соблюдала предписания. Сидела дома. Ограничила количество контактов. Мыла руки. Ходила в перчатках, в маске, думала, что застрахована.
Но неожиданный гость постучал в дверь. Тук-тук, это я КОРОНАВИРУС! Не ждали? Как же так. Я тут в гости хожу вот уже пятый месяц.
Я долго думала, стоит ли писать пост об этом и приняла решение, что стоит. Буду рассказывать из первых рук, через что проходит человек с Covid19 в больнице.
Начинаю рубрику "ПСИХОЛОГ С COVID19 В КАРАНТИНЕ".
Анжела Николаоу в больнице.Фото: СОЦСЕТИ
Так, вот друзья (особенно те, кто делал посты типа, а есть ли среди ваших знакомых заболевшие коронавирусом?) Смело можете сказать, что среди ваших знакомых ЕСТЬ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК В ВАШЕМ ОКРУЖЕНИИ - Анжела Николаоу и ее дочь Александра. Коронавирус - это не фейк, а реальная зараза.
Я заболела на прошлой неделе. Думала простуда. Сильнейшие головные боли, боли в теле, температура 38,5, которая не спадала.
Потом немного улучшение. Затем температура держалась несколько дней 37,5 - 37,7. Сильнейшая слабость, тошнота, головокружение. Кашля не было совсем. Было ощущение, что я огнедышащий дракон: в теле жар, в дыхании жар.
Позвонила в скорую. Рассказала про симптоматику. Они приняли решение о приезде.
Приехала скорая с двумя врачами в экипировке инопланетян с головы до ног. Послушали нас, сказали собираться мне и дочери.
Нас разлучили: дочь оставили в Игнатенко. Меня направили на "Молдэкспо". Сделали рентген и оставили до утра. Утром взяли кровь и тест на вирус.
На "Молдэкспо" переоборудовали помещение в отдельные панельные боксы - палаты, в которой кровать с новым постельным бельем, стол, розетка для подзарядки телефонов.
Розетка порадовала больше всего, Молдова не отстаёт от цивилизации. Даёшь каждому больному по собственной розетке!
Все врачи и медсёстры в "космической" экипировке.
Из плюсов:
- Кормят
- Тепло
- Толстое одеяло
- Никто к тебе близко не подходит
- Антисептики везде и бумажные полотенца.
Из минусов:
- Никто ничего не говорит
- Ожидание истощает
Напротив лежит женщина с воспалением лёгких. В полной экипировке: две маски, очки, шапка, две пары перчаток. Постоянно креститься, молится, только бы не коронавирус.
В соседнем боксе мужчина. Поведение неадекватное. Начал ссорится с персоналом, что ему не оказывают внимания. В чем-то прав. Температура 40, воспаление лёгких и давление. В результате персонал вызвал полицию .Говорил, что надо делать полицейским, врачам и прочим. "Санта-Барбара", одним словом.
Потом он всю ночь не спал, шумно причитал.
Я спокойна. Сохраняю состояние здесь и сейчас.
Жду результатов теста. Время течет медленно.
Обещали
- в 14.00.
- 15.00,
- 16.00,
- 17.00,
- 18.00
В голове проносится мысль:
"Может пронесёт? Может просто грипп, простуда, ОРВИ.."
Мысль зависает.
- Анжела Николаоу?
- Да
- У вас положительный результат на COVID19. Собирайтесь - вы едете в больницу.
ПАВЕЛ МУНТЯН
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