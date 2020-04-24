Cо следующей недели бюджетники Молдовы должны вернуться к работе

Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках программы на телеканале "НТВ Молдова".

Глава государства считает, что со следующей недели бюджетники должны вернуться к работе. Кроме того, полагает он, можно отменить часть ограничений на посещение общественных мест.

– Думаю, что со следующей недели можно снять ряд ограничений на посещение общественных мест: игровых площадок, парков… На улице тепло, невозможно постоянно держать людей дома, – сказал он.

Игорь Додон также считает, что при соблюдении всех норм безопасности может быть возобновлена деятельность некоторых предприятий сектора HoReCa, а также ряда категорий непродовольственных магазинов. Президент подчеркнул, что это его личное видение. Окончательное решение по этому поводу будет принято на специальном заседании руководства страны завтра.

– Но люди должны понимать: если будет негативная динамика новых случаев коронавируса, мы будем вынуждены вернуть некоторые ограничения, – подытожил он.

"Я думаю, что при прежнем правительстве пострадало бы больше людей, и мы бы сейчас не находились в списке стран, где ситуация относительно хорошая. Потому что, если сравнивать число случаев на 1 000 000 населения с другими государствами, у нас ситуация складывается лучше. Поэтому относительно правительства, относительно премьер-министра у нас больших замечаний нет. Относительно некоторых министерств говорить ещё рано, так как в некоторых из них были перестановки всего несколько недель назад", - отметил Игорь Додон.

ПАВЕЛ МУНТЯН