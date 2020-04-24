Концессионер Кишиневского аэропорта подаёт иск в Международный арбитраж против Правительства Молдовы

Компания-концессионер Кишиневского международного аэропорта Avia Invest сообщила, что подает иск в Международный арбитраж против Правительства Республики Молдова. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на Facebook. Как сообщили в Avia Invest, в компании уже заключили договор с юридической фирмой Hillmont Partners “для защиты своих прав и законных интересов”.

В комментарии для TV8 пресс-секретарь Avia Invest Родика Русу рассказала, что причиной иска стали многочисленные нарушения со стороны властей. Русу также упомянула обложение налогом сбора в €9 с каждого пассажира, который взимает Avia Invest на модернизацию аэропорта.

“Это касается политических заявлений с трибун, а также изменения в законе о бюджете, согласно которому налог на модернизацию аэропорта будет поступать в госбюджет, а не в аэропорт; отмена проекта строительства нового терминала и много других. Все претензии подготовит команда юристов”, – рассказала Русу.

Как отмечается в пресс-релизе, “Avia Invest намерен доказать, что действия Правительства Республики Молдова в отношении концессионера не соответствуют условиям и обязательствам согласно договору концессии, различным международным конвенциям и международному праву. Анализ практики международных инвестиционных споров показывает, что одностороннее нарушение контрактных обязательств со стороны Правительств в отношении инвесторов трактуется с точки зрения международного законодательства исключительно в пользу инвесторов и Правительство Республики Молдова рискует нанести стране существенный экономический ущерб”.

В компании отмечают, что Avia Invest неоднократно оказывала финансовую помощь и занималась благотворительностью, несмотря на то, что авиационная отрасль серьезно пострадала на фоне пандемии, и более 800 сотрудников только Avia Inves не работают. Однако в компании “никогда не будут поддаваться на политический шантаж властей”.

Аэропорт Кишинева в 2013 году был передан в концессию компании Avia Invest постановлением правительства Молдовы. Он был передан на 49 лет по результатам конкурса, на котором победили две российские компании – «Хабаровский аэропорт» и «Коломенский завод», создавшие компанию Avia Invest для управления аэропортом. За несколько лет у Avia Invest трижды менялся собственник. Мажоритарным акционером российского ООО «Комаксавиа», которому принадлежало 95% акций Avia Invest, становилась британская TB Team Management LLP, учрежденная офшорами с Британских Виргинских островов и с острова Аруба. Админсовет компании Avia Invest возглавлял объявленный в международный розыск бизнесмен, политик Илан Шор. 23 декабря 2019 компания „Avia-Invest” подтвердила появившуюся в СМИ информацию о том, что новым владельцем стал российский бизнесмен Андрей Гончаренко.

Парламентская комиссия по расследованию приватизации госсобственности в августе прошлого года потребовала от Генпрокуратуры проверить законность действий чиновников, которые подготовили и подписали концессионное соглашение для аэропорта в 2013. В феврале этого года стало известно, что в ходе расследования концессии возбуждено четыре уголовных дела по статьям: злоупотребление служебным положением, мошенничество, присвоение чужого имущества и отмывание денег в особо крупных размерах. Обвинения выдвинуты 8 чиновникам.

Впоследствии премьер-министр Ион Кику заявлял, что аэропорт принадлежит государству, а контракт с Avia Invest был подписан незаконно и его необходимо расторгнуть. Тем временем новый владелец Avia Invest в ответ обещал подать в суд.

Напомним, вчера в мэрии Кишинева отклонили проект „Avia Invest” по строительству нового терминала в Кишиневском Аэропорту. Муниципалитет ответил отрицательно на заявление Avia Invest касательно получения градостроительного сертификата на проектирование нового терминала. В компании считают отказ необоснованным и пожаловались на политическое давление.