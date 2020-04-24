Кирилл Моцпан: Мы наблюдаем новый ландромат, но с другими схемами

Депутат Платформы DA Кирилл Моцпан утверждает, что то, как было разработано, согласовано и утверждено соглашение о кредите в размере 200 млн. евро, предоставленного Российской Федерацией, похоже на „новый ландромат”, только на этот раз, с использованием другой схемы”. Депутат высказал свою позицию в сообщении в Facebook, цитируемом IPN.

„Кредитное соглашение было подписано непрозрачно, правительство не начало официальную процедуру переговоров с российской стороной, не ясны условия кредита и кто несет ответственность за возврат денег. Другое проблемное условие, закрепленное в тексте соглашения, заключается в том, что частные долги могут быть конвертированы в одностороннем порядке Российской Федерацией в государственный долг Республики Молдова, но соглашение никоим образом не регулирует судебное или арбитражное решение споров и не упоминает на законодательстве какого государства будет основываться их разрешение. Такие положения представляют собой прямую угрозу экономической безопасности Республики Молдова. Кроме того, данное соглашение не было подготовлено и проконсультировано с участием квалифицированных специалистов и сотрудников Министерства иностранных дел и европейской интеграции, как это предусмотрено Законом № 595 от 24-09-1999 о международных договорах Республики Молдова. Мы наблюдаем новый ландромат, только на этот раз, с использованием другой схемы”, - заявил депутат.

Кроме того, Кирилл Моцпан не согласен с тем, что Республика Молдова обязуется брать на себя долги молдавских частных компаний перед российскими банками: „Каким было основание и необходимость односторонней консолидации Российской Федерацией частных долгов в соответствии с положениями ст. 7 и 8 соглашения (частные займы, проценты, преувеличенные штрафные санкции с этим кредитом), конвертировав их в государственный долг Республики Молдова, взяв в расчет даже проценты процентных ставок, вопреки императивным законам Республики Молдова?”.

Кирилл Моцпан считает, что на самом деле преследуется хищение государственных денег через экономических агентов, конечными бенефициарами которых являются ведущие политические деятели. „Эти экономические агенты будут брать кредиты у коммерческих банков Российской Федерации и не будут их возвращать. Частные долги будут конвертированы в одностороннем порядке Российской Федерацией во внешний государственный долг Республики Молдова, которого в конечном итоге придется выплачивать гражданам, независимо от того, кто впоследствии придет к власти”, - заявил депутат Платформы DA.

В четверг, 23 апреля, депутаты правящего альянса ПСРМ-ДПМ приняли закон, согласно которому был ратифицирован кредит в размере 200 млн. евро, предоставленный Республике Молдова Российской Федерацией, подвергнутый критике оппозиционными фракциями законодательного органа. В конце дня Конституционный суд приостановил действие этого закона.