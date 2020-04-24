24 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Додон: «Хотел бы я посмотреть на реакцию тех, кто говорил, что я взял под контроль Конституционный суд»
24.04.2020

Президент Игорь Додон прокомментировал последние решения Конституционного суда о приостановке действия соглашения по российскому кредиту и выдвинутый вотум недоверия председателю КС Владимиру Цуркану. 

«Хотел бы посмотреть на реакцию тех, кто говорил, что Додон взял под контроль Конституционный суд. То, что сейчас происходит, доказывает, что социалисты и президент не контролируют КС и не ставили себе такую задачу. Мы должны посмотреть, что стоит за этими решениями, чтобы понять, может кто-то попытался взять политический контроль над КС? Я уверен, что этому не позволят случиться. И если мы увидим, что кто-то попытается воспользоваться КС как политическим инструментом, как это было при Плахотнюке, тогда мы примем все законные меры, чтобы этого не допустить», – заявил Додон в эфире программы «Acces Direct» на телеканале NTV Moldova.

Додон также cказал, что постарается не комментировать последние решения КС, в знак уважения к суду как государственному учреждению.

Напомним, на заседании 23 апреля КС выдвинул вотум недоверия председателю суда Владимиру Цуркану. Новым председателем была выбрана Домника Маноле.

Как отмечается в тексте решения, отставки Цуркана с должности председателя КС потребовали двое других судей КС – Люба Шова и Николай Рошка. Они подали соответствующий запрос 21 апреля.

Сегодня КС также приостановил действие кредитного соглашения с Россией на 200 миллионов евро, которое ранее ратифицировал парламент. С просьбой проверить конституционность этого договора в суд обратились депутаты парламентской группы Pro Moldova. В решении КС отмечается, что проверка конституционности договора невозможна без приостановки его действия. Таким образом, КС постановил временно приостановить действие соглашения до того, как судьи рассмотрят дело и примут окончательное решение.


 
Количество просмотров:
33
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.