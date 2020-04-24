Додон: «Хотел бы я посмотреть на реакцию тех, кто говорил, что я взял под контроль Конституционный суд»

Президент Игорь Додон прокомментировал последние решения Конституционного суда о приостановке действия соглашения по российскому кредиту и выдвинутый вотум недоверия председателю КС Владимиру Цуркану.

«Хотел бы посмотреть на реакцию тех, кто говорил, что Додон взял под контроль Конституционный суд. То, что сейчас происходит, доказывает, что социалисты и президент не контролируют КС и не ставили себе такую задачу. Мы должны посмотреть, что стоит за этими решениями, чтобы понять, может кто-то попытался взять политический контроль над КС? Я уверен, что этому не позволят случиться. И если мы увидим, что кто-то попытается воспользоваться КС как политическим инструментом, как это было при Плахотнюке, тогда мы примем все законные меры, чтобы этого не допустить», – заявил Додон в эфире программы «Acces Direct» на телеканале NTV Moldova.

Додон также cказал, что постарается не комментировать последние решения КС, в знак уважения к суду как государственному учреждению.

Напомним, на заседании 23 апреля КС выдвинул вотум недоверия председателю суда Владимиру Цуркану. Новым председателем была выбрана Домника Маноле.

Как отмечается в тексте решения, отставки Цуркана с должности председателя КС потребовали двое других судей КС – Люба Шова и Николай Рошка. Они подали соответствующий запрос 21 апреля.

Сегодня КС также приостановил действие кредитного соглашения с Россией на 200 миллионов евро, которое ранее ратифицировал парламент. С просьбой проверить конституционность этого договора в суд обратились депутаты парламентской группы Pro Moldova. В решении КС отмечается, что проверка конституционности договора невозможна без приостановки его действия. Таким образом, КС постановил временно приостановить действие соглашения до того, как судьи рассмотрят дело и примут окончательное решение.