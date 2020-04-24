Две версии конституционного порядка в Молдове

Услышали по итогам вчерашнего "восстановления" конституционного порядка в Молдове две версии.

Первая - пришли американцы и показали Игорю Додону, кто в Молдове президент, а кто хозяин и повелитель. И Игорь Николаич уважаемый всё понял. Смущает лишь то, что некоторые наши собеседники в проевропейской оппозиции, мягко говоря, в ах*е от таких вариантов, потому что имеет место какая-то калька с использования КС в политических интересах - а это очень по-плахотнюковски, что как бы неприлично большим белым господам и лично вице-королю Индии.

Вторая - очень скоро Андрей Нэстасе выйдет и из каждого утюга будет говорить, как мудро он выдвинул Домнику Маноле в Конституционный суд, спас Молдову от кредита... не то что эта Майя Санду, которая еще смеет претендовать на звание кандидата на пост президента. Тут уже, если версия имеет место, смущает полная отмороженность президента и его партейной команды, которая всем готова пожертвовать лишь бы переизбрать Игоря Николаича.

@GK