Официантка сжалилась над бездомным и пустила в кафе вопреки руководству. Кем он оказался?

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Интересное
В кафе зашёл бездомный и сел за столик. Администратор сказал официантке, чтобы она его выгнала. Вместо этого девушка улыбнулась нищему и дала меню. Сказала, что подойдёт через минуту и примет заказ.
Другие официанты сразу стали ругать её. Говорили, что этот бездомный распугает других посетителей. Директор подозвал её и сказал шёпотом на ухо, что вычтет заказ из её зарплаты, если нищий не заплатит.
Несмотря на давление коллег и директора, официантка с улыбкой приняла заказ. Мужчина пообедал и ушёл, оставив на столе плату за обед и чаевые в размере 100$.
Оказалось, что управляющий сетью ресторанов переоделся в бездомного, чтобы проверить как его персонал относится к людям.
Он оценил доброту девушки и назначил её директором нового ресторана.
Благодаря своей доброте и смелости официантка смогла получить хорошую должность и изменить свою судьбу.
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