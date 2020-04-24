Официантка сжалилась над бездомным и пустила в кафе вопреки руководству. Кем он оказался?

В кафе зашёл бездомный и сел за столик. Администратор сказал официантке, чтобы она его выгнала. Вместо этого девушка улыбнулась нищему и дала меню. Сказала, что подойдёт через минуту и примет заказ.

Другие официанты сразу стали ругать её. Говорили, что этот бездомный распугает других посетителей. Директор подозвал её и сказал шёпотом на ухо, что вычтет заказ из её зарплаты, если нищий не заплатит.

Несмотря на давление коллег и директора, официантка с улыбкой приняла заказ. Мужчина пообедал и ушёл, оставив на столе плату за обед и чаевые в размере 100$.

Оказалось, что управляющий сетью ресторанов переоделся в бездомного, чтобы проверить как его персонал относится к людям.

Он оценил доброту девушки и назначил её директором нового ресторана.

Благодаря своей доброте и смелости официантка смогла получить хорошую должность и изменить свою судьбу.