Ренато Усатого вызывают в суд: Теперь понятен его срыв в прямом эфире для молдавских поклонников, когда он был не в себе и нецензурно ругался

|
|
...
|
Главная
Усатый уже заявил, что ни в чем не виноват и что он готов продемонстрировать свою невиновность. Ренато Усатый признался, что проходит обвиняемым по делу об организации преступного сообщества в России
Лидер «Нашей партии» и мэр Бельц Ренато Усатый продемонстрировал официальную повестку Следственного комитета РФ, в которой содержится информация о намерении выдвинуть в отношении него официальное обвинение в организации преступной группировки. Он должен явиться для дачи показаний в Москве 24 апреля.
- Показываю Вам документ, подписанный майором Абраменковым, в котором говорится, что Следственный комитет РФ приглашает меня 24 апреля, чтобы выдвинуть против меня обвинение в организации преступной группировки. То есть меня обвиняют в организации преступной группы с Плахотнюком, Платоном и не знаю еще с кем, - заявил Ренато Усатый.
Мэр Бельц также заявил, что все обвинения необоснованы.
- Вы же отдаете себе отчет, что это глупость. Я не имел отношения к этим деньгам, и я готов ответить, но только перед справедливой юстицией, чтобы продемонстрировать свою невиновность, - пояснил Усатый.
Буквально за несколько дней до этого Ренато Усатый провел лайв, в котором количество брани превысило все возможные пределы. Если они – пределы – конечно вообще есть.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|