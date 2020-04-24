Свежие данные по коронавирусу в Молдове

На утро пятницы в Республике Молдова 2 926 случаев заболевания коронавирусом. Из них 338 в Приднестровском регионе.

214 пациентов в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

848 случаев приходится на Кишинев, 247 на Сороки, 232 на Штефан Водэ, 204 на Тирасполь, 168 на Глодяны, 122 на Единцы, 118 на Фэлешты и т.д.

Больше всего заболевших в возрастной категории 50-59 лет - 716 человек, 40-49 лет - 541 , 60-69 лет - 506. При этом среди всех заболевших девять младенцев в возрасте до года, 34 ребенка в возрасте 1-5 лет, 46 детей в возрасте 5-9 лет и 108 подростков в возрасте 10-19 лет.

За период пандемии 755 человек признаны выздоровевшими.

@GK