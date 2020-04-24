В ближайшее время в Молдове могут быть сняты некоторые ограничительные меры

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Общество
Решение об этом будет принято 27 апреля в понедельник. Об этом стало известно из заявления главы государства в эфире еженедельной программы «Presedintele raspunde».
- С понедельника, 27 апреля, некоторые ограничения на посещение общественных мест могут быть сняты. Скорее всего сегодня или самое позднее — в понедельник мы выйдем с инициативой о снятии некоторых ограничений на выход в общественные места (парки, леса и т.д), — заявил Игорь Додон.
Президент также подчеркнул, что мероприятия, в которых планируется участие более 50 человек, будут по-прежнему запрещены.
Автор: Михаил Генчу
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