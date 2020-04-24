«Исповедь» святой Домники и другие инфернальные истории молдавского магистериума

В свете избрания Домники Маноле на посте главы Конституционного суда неплохо бы вспомнить события из недавнего прошлого.

Прикрыть АКУМ со всех сторон

В июле 2019 года Маноле, которая в тот период времени была лишена статуса судьи, была оправдана по делу о референдуме, в котором ее обвиняли в вынесении незаконного решения. Судьи приняли такое решение, после того как прокурор отказался от уголовных обвинений, объяснив, что показания свидетеля защиты и выводы некоторых экспертов составляют основу для снятия обвинений с Домники Маноле.

Маноле была отдана под суд за свое решение, принятое 14 апреля 2016 года в качестве судьи Кишиневской апелляционной палаты. Она отменила решения Центральной избирательной комиссии от 30 марта 2016 года об отклонении организация референдума, предложенного Платформой «Достоинство и правда», и обязала учреждение инициировать этот республиканский референдум. Вскоре после этого Эдуард Харунжен, тогдашний врио генпрокурора, получил согласие Высшего совета магистратуры на возбуждение уголовного дела на имя Маноле. В июле 2017 года, после изучения Дополнительного консультативного заключения Службы информации и безопасности и о судье Апелляционной палаты Кишинева Домнике Маноле, Высший совет магистратуры постановил, что действия Маноле несовместимы со статусом судьи, и отстранил ее от должности. Та обратилась в Конституционный суд, где решили, что проверка Службой информации и потребовали отменить два решения об ее исключении из системы.

В первые месяцы Молдовы без Плахотнюка, когда Маноле и освободили от уголовного преследования, именно с партиями блока АКУМ напрямую связывали имя этого магистрата. Домнику Маноле называли чуть ли не узником совести, жертвой режима и т.д. Правда, никто не задумывался, что ее решение по референдуму, с которого всё закрутилось, по сути может являться политически ангажированным.

Маноле вернули долг – выдвинули на пост судьи Конституционного суда, где в самом начале нового мандата приспустили с поводка (Майя Санду в качестве премьер-министра могла себе это позволить) и дали повысить голос на якобы неправильно избранного и «политически ангажированного» (типа сама Маноле белая и пушистая!) председателя инстанции Владимира Цуркана, теперь уже отстраненного с этого поста. И неудивительно, что именно Маноле заняла вожделенный пост главы КС, когда она и ее присные устроили маленький дворцовый переворот.

В тот же день, когда Маноле возглавила КС, инстанция заморозила ратификацию кредита от России. За отмену законопроекта о ратификации кредитного соглашения в парламенте ратовали партии Санду, Нэстасе, Шора и наскоро примкнувшие к ним отщепенцы Канду. Сомнений в политической ангажированности Домники Маноле у здравомыслящих людей, уверен, не осталось. А она так хотела давеча преподнести себя обществу, как жертву плахотнюковского режима!

Так что бойтесь судей, которые, объявив себя заложниками чьей-то политической воли, стремятся, во что бы то ни стало, напялить на себя рубище мученика. Честных магистратов в Молдове почти (есть исключения, к счастью!) не осталось. Чем громче они кричат, что их обижают, тем обильнее покрыто пухом их рыло. И вот вам еще один пример.

Михай Храбрый

Помните судью по имени Михай Мургулец, которого все так за что-то преследовали? Так вот, он теперь не судья – враги Мургулеца, очевидно, получили сатисфакцию сполна. Может быть, не все. А кто его враги?

Первый враг – Виктор Мику и Высший совет магистратуры, который в середине апреля 2020 года отказался назначать его на должность судьи до 65 лет. Мандат Мургулеца истек в феврале 2020 года. Ранее Мургулец обратился в ВСМ с просьбой назначить его судьей до достижения 65 лет, как это предполагает закон. Тогдашний глава ВСМ Виктор Мику попросил отложить рассмотрение этого вопроса, поскольку необходимо было проверить репутацию судьи. По словам Мику, дисциплинарная инспекция ВСМ завела проверки по поводу действий cудьи. Кроме того, Мику отметил, что комиссия должна рассмотреть вопрос о том, что Мургулец долгое время необоснованно отсутствовал на рабочем месте. Жалобу написал председатель суда Чекан Раду Цуркану, еще один враг.

В свою очередь, Мургулец отметил, что у него постоянно конфликты с председателем суда Чекан. Он рассказал, что сдал две аттестации на отлично. Также Мургулец подчеркнул, что ни одно из его решений не вызвало общественного недовольства.

В июне 2019 года ВСМ временно отстранил от должностей все руководство столичного суда Чекан – председателя суда Кишинева Раду Цуркану и его заместителей, а также председателя Высшей судебной палаты (ВСП) Иона Друцэ, главу судебной инспекции Николая Климу и члена коллегии оценки деятельности судей Олега Стерниоалэ. Поводом для отставки стала жалоба того же Михая Мургулеца. Он сообщил, что Цуркану и Друцэ пытались заставить его изменить решения по двум делам. Друцэ и Стерниоалэ обвиняются в незаконном обогащении, но это не помешало тому же Друцэ претендовать и, в итоге, получить лицензию адвоката. Тут целый набор врагов. Неслабого, скажу вам, порядка.

Также Мургулец утверждает, что в сентябре 2019 года на него напала группа неизвестных лиц.

– Мне сломали руку таким образом, что был поврежден мой лучевой нерв. В результате плечевая кость была собрана по кусочкам, и в течение 3 месяцев я мог двигать только тремя пальцами. Тогда я сообщил вице-председателю Кишиневского суда, что мне сделали операцию, и я не могу. Позже, в один из дней, секретарь позвонила мне и сказала, что в кабинете разбито окно. Мне сообщили, что был издан акт о том, что окно разбито ветром. Я спросил, была ли полиция уведомлена, чтобы узнать, исчезло ли что-то, но очевидно, полиция не была уведомлена. По совпадению, видеокамеры в тот день не работали, – рассказал тогда магистрат журналистам.

По словам Мургулеца, после случившегося в его кабинете прошел обыск, и почти все дела, которые он вел последние пять лет, передали на проверку в Национальный центр по борьбе с коррупцией, чтобы найти два решения, которые противоречат друг другу. В пресс-службе НЦБК подтвердили, что дела судьи отправили на проверку, добавив, что по этому вопросу в НЦБК обратился председатель суда Кишинева Раду Цуркану, который заподозрил судью в халатности.

– Мне сообщили, что это был акт проверки деятельности моего секретаря. На практике, когда проверяется работа секретаря, изымаются дела из архива и проверяется, как они были оформлены. Однако у меня было не так. В то же время проверки проводились в кабинете лицами, о которых мне даже не известно, работают ли они в Кишиневском суде. Они провели неделю у меня в кабинете. У меня были CD-диски с прослушками, которые я держал в столе, они и их открыли. Все дела просмотрели, прикрываясь проверкой деятельности секретаря. Кабинет судьи неприкосновенен, и никто не имеет права входить в кабинет без согласия судьи, за исключением Судебной инспекции и только в рамках дисциплинарной процедуры, – сообщил Мургулец.

В декабре 2019 года он попросил, чтобы его отправили в отпуск по уходу за ребенком. Однако председатель суда Геннадий Павлюк ему в этом отказал. Сбились считать врагов? Мы тоже.

После этого Мургулец заявил, что ему угрожают и за ним следили и шантажировали «видеозаписью для взрослых». Видеозапись отцу Мургулеца показал адвокат Ион Выздоагэ, бывший прокурор, который состоит в Экспертно-консультативном совете по реформе системы правосудия при президенте Республики Молдова. Выздоагэ факт демонстрации записи отрицает.

Мургулец сообщил, что за ним следили еще в 2018 году, а о видеозаписи интимного характера он узнал в сентябре 2019 года.

– О том, что за мной следили, я узнал еще в 2018 году, когда адвокат показал мне запись. Он думал, что за ним следят, и подал жалобы, а потом выяснилось, что на самом деле следили за мной. Что касается видео, ставшего объектом шантажа, то я его не видел. Видео показали лично моему отцу. Ему его не отдали. Только показали и попросили передать мне, чтобы я следил за своими действиями. Это произошло в тот день, когда я узнал, что дело на основании моего уведомления прекратили‎, – рассказал тогда судья.

Но вот незадача – в список врагов Мургулеца как-то раз добавились двое простых жителей Молдовы вместе с тремя детьми. Как так могло произойти. В нашей стране, увы, элементарно!

Согласно заключению суда Кишинева (Буюканы) от 28 января 2019 года по делу nr.2po-162/18, судья-докладчик Михай Мургулец, – были отклонены, как необоснованные, возражения, поданные жителями Кишинева Таборэ Ионом и Таборэ Людмилой против судебного постановления nr.2po-162/18 от 3 декабря 2018 года, выданного за подписью того же Мургулеца в порядке, предусмотренном статьей 374 (1) Кодекса о правонарушениях, ст. 83-84, ст. 94 (1), ст. 345 (r), ст. 346 (2) Уголовно-процессуального кодекса. Решение гласит: «Эвакуировать Таборэ Иона, Таборэ Людмилу и трех малолетних детей из кВ (…) дома в Кишиневе по проспекту Мирча чел Бэтрын, без предоставления другого жилого помещения».

В момент оглашения постановления nr.2po-162/18 от 3 декабря 2018 года, а также в момент оглашения заключения буюканского суда от 28 января 2019 года, - в другой инстанции находилось на рассмотрении дело с участием тех же сторон процесса по тому же вопросу с теми же требованиями, снятое с рассмотрения лишь 20 июня 2019 года.

– Михай Мургулец знал об этом и не издал, как того требует закон, постановления о прекращении, со своей стороны, рассмотрения нашего вопроса из-за того, что его уже рассматривает другой судья. Более того, Мургулец запустил по нашему вопросу упрощенную процедуру рассмотрения дела. Это не только нарушение закона, но и верх цинизма, когда вопрос о том, что женщина с тремя детьми останется на улице, не требует, по мнению судьи, тщательного подхода. Таким образом, действия, предпринятые судьей Мургулецем (решение от 3 декабря 2018 года и заключение от 28 января 2019 года) прямо и намеренно нарушают действующее законодательство и являются ни чем иным, как превышением служебных полномочий, - заявил Ион Таборэ.

И это мы еще не говорим об участии в этом вопросе трех судей Апелляционной палаты (до них тоже очередь дойдет), а также того факта, что никто не имел права выселять Людмилу Таборэ и трех детей из квартиры, так как данная жилплощадь была официально поделена между Ионом Таборэ и Людмилой Таборэ, на момент инициирования судебного процесса уже находившихся в разводе. И лишь Ион Таборэ фигурировал в том деле, согласно которому бы признан виновным, а характер преступления предполагал возмещение материального ущерба. То есть, отчуждать имели право лишь ту половину квартиры, которая принадлежала Иону Таборэ. Но, как водится в Молдове, чья-то волосатая лапа решила задарма захапать всё.

Редакция может не разделять позицию автора, изложенного в его материале

Автор: Николай Костыркин