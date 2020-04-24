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Политика
Нэстасе считает, что пляшет на гробах, но все еще живы и могут дать сдачи
24.04.2020

Вот и настал звездный час Андрея Нэстасе! Правда, не надолго.

Он, молчавший так долго, - тихие взбрыки не в счет, - возрадовался… тому, что жители Молдовы останутся без денег, а именно без российского кредита. Его де-факто заблокировал Конституционный суд с новым председателем во главе. Домника Маноле не раз пособляла Андрею Андреевичу и его победоносной партии. Например, отменяла решение ЦИК о непроведении референдума, предложенного платформой «Достоинство и правда».

Теперь Маноле на коне, и Нэстасе считает, что в состоянии взять реванш за поруганное достоинство свое, как председателя палаточного городка, затем – дважды несостоявшегося примара Кишинева и, наконец, потерпевшего вместе со всем кабмином Санду фиаско в ипостасях вице-премьера и министра внутренних дел.

– Жизнь интереснее кино. Это было совершенно естественно. Я был бы рад, если бы господин Владимир Цуркан (до вчерашнего дня – глава КС) обратился к оставшейся капли совести, которой обладает любой человек в этом мире, и уволился бы, - заявил Нэстасе в телеэфире.

Не может Андрей Андреевич успокоиться после приснопамятного телефонного разговора между Додоном и Цурканом в связи со скандалом вокруг поломанной процедуры принятия пакета антикризисных мер на период пандемии коронавируса. Жаль, что Нэстасе не такой открытый человек, чтобы рассказывать всей стране о тех телефонных разговорах, в которых участвует он сам.

Отметим, что решение КС по антикризисному пакету (рассмотрение де-факто инициировала та же пресловутая оппозиция Санду-Канду-Нэстасе-Шор), когда Цуркан взял самоотвод, - уже демонстрировало серьезный внутренний конфликт среди магистратов инстанции. Остальное было лишь делом времени.

Снова КС, как и при Плахотнюке, демонстрирует, в большинстве своем, полную политическую ангажированность. А некогда третированная, возможно, вполне за дело, Домника Маноле будет отыгрываться теперь на всех и вся.

Так что выход тут один – возбудить следствие по факту измены Родине и привлечь всех виновных из состава КС к тяжкой мере ответственности. Почему так? Потому что кучка приспособленцев лишила страну хлеба! Они продемонстрировали, что являются самыми настоящими врагами народа Республики Молдова.

А Нэстасе знает больше нашего и даже намекает на то, за кого стоит браться, в первую очередь. Спасибо ему за подсказку:

– Это огромная ответственность, которая лежит на плечах госпожи Домники Маноле, в которую я полностью верил и верю. Это не означает, что я не могу не передавать публичное сообщение Домнике Маноле и этому правильному большинству через факты, которые судьи продемонстрировали до сих пор в КС. Это четверо судей, которые приостановили неконституционный закон, которого оспорил наш коллега Дину Плынгэу. Это четверо судьей, которые признали этот закон неконституционным. Если это произошло с отставкой Цуркану, я подозреваю, что это одно и то же большинство.

Ну а пока пусть Андрей Нэстасе веселится и дует в вувузелу. Не ровен час, и всё переиграется.

Автор: Николай Костыркин


 
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