Политолог: приостановка российского кредита - месть Владимира Плахотнюка

Дионис Ченуша не верит в конспирологические теории о контроле Конституционного суда Игорем Додоном.

Политолог Дионис Ченуша считает, что решение Конституционного суда от 23 апреля демонстрирует, что КС не контролируется Игорем Додоном.

В опубликованном в социальной сети посте он утверждает, что приостановка российского кредита является местью бывшего лидера ДПМ Влада Плахoтнюка.

- Недавно я говорил, что не верю в конспирологические теории о контроле Конституционного суда политической командой Додона. Сначала Суд отсрочил вступление в силу закона, по которому правительство Иона Кику взяло на себя ответственность. После чего тот же Суд объявил его неконституционным. Теперь судьи снимают Владимира Цуркана и назначают председателем другого судью.

Следующим шагом было блокирование российского кредита. Вроде ни одна из этих акций не связана с конспиративной теорией о том, что Суд принадлежит кому-то. Кстати, российский кредит был заблокирован по требованию группы «Pro-Moldova», руководителем которой является (извините) крестник Плахотнюка Андриан Канду. Это маленькая месть Плахотнюка. Но посмотрим - удастся она или нет, - написал Ченуша.

ЛИДИЯ ТКАЧ