Мэр Кишинева: "Если бы мы одобрили документы для Avia Invest на данном этапе, то нарушили бы закон"

Ион Чебан прокомментировал отказ примэрии дать положительное заключение по запросу на выдачу градостроительного сертификата компании Avia Invest.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан прокомментировал отказ примэрии дать положительное заключение по запросу на выдачу градостроительного сертификата компании Avia Invest для строительства нового пассажирского терминала в столичном аэропорту.

Так, он рассказал, что земля, на которой Avia Invest намеревается строить новый терминал, является общественной, поэтому свое согласие на осуществление проекта должно дать Агентство публичной собственности.

Помимо этого, земля, на которой планируется строительство, является муниципальной собственностью, и по этому пункту также необходимо соблюсти законные требования.

— Нас обвиняют в том, что мы якобы блокируем проект. Но если бы мы его не «заблокировали» на данном этапе, то мы нарушили бы закон. А мы не хотим этого допускать. Мы указали этой компании на проблемные аспекты, и когда всё будет соответствовать законодательству — мы изучим вопрос, — заметил Ион Чебан.