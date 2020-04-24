С минуты на минуту Усатый может «заработать дело» в России по серьезной статье

Следственный департамент МВД России может в пятницу предъявить обвинение Ренато Усатому.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», уголовное преследование будет начато со статьи УК РФ «участие в преступном сообществе».

Также Усатому инкриминируют незаконный вывод средств за границу.

Ранее Усатого вызвали повесткой в Москву, чтобы обвинить в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в организованном преступном сообществе) УК и ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе организованной группы).

Обвинение планируется предъявить в рамках уголовного дела, начатого 19 марта 2015 года.

В Москве Усатого считают одним из активных участников криминального синдиката, который на протяжении нескольких лет вывел из России и отмыл через подконтрольные ему молдавские банки огромные суммы денег.

Основным фигурантом расследования был Владимир Плахотнюк, которого следствие считало организатором криминальной финансовой машины. Плахотнюк был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Также МВД разыскивает бывшего «хозяина Молдовы» по обвинению в организации масштабного наркотрафика в составе ОПГ по поставке в Россию гашиша из Марокко.

Еще одно возбужденное в России дело на Плахотнюка касается организации им заказного покушения на убийство Ренато Усатого.

Оба дела находятся на оперативном обеспечении Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, не позднее 28 июня 2013 года владелец Moldindconbank Вячеслав Платон совместно с Плахотнюком создали преступное сообщество, в которое вошел и господин Усатый.

Целью ОПГ стало совершение финансовых операций, направленных на систематический незаконный вывод из России денежных средств через Moldindconbank, Русский земельный банк, банк «Западный» и т.д. с получением дохода от этих операций.

На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж. Рублевая наличность переводилась на Московскую межбанковскую валютную биржу, где покупались доллары.

Эта схема позже получила название «молдавский ландромат». Всего за время действия схемы по ней из России было выведено не менее 18 миллиардов долларов.

В России фигурантами дела являются сестра Платона, бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Они были арестованы, вину «в полном объеме» пока признала только Елена Платон.

Подготовил Михаил Генчу