На Молдову движется штормовой фронт: в субботу будет тепло и ветрено

Обещанные синоптиками дожди, похоже, вновь пройдут стороной, только слегка задев Молдову.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу, 25 апреля, будет тепло и ветрено. Движущийся с юго-запада штормовой фронт только слегка заденет республику, а вместо обещанных дождей нам достанется ночная гроза на севере и небольшой дождь в центральной части страны. Зато температура поднимется до +23…+25 градусов Цельсия.

Атмосферное давление будет в пределах нормы, геомагнитный фон – спокойный.

В северных районах республики ночью термометры покажут от +4 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +20…+23 градусов Цельсия. День будет облачный, во второй его половине усилится ветер до 13-14 м/с. А ночью ожидается настоящая буря с грозой и ветром, порывы которого будут достигать 17 м/с.

В центральной части страны и Кишиневе ночью будет от +5 до +9 градусов по Цельсию, днем температура поднимется до +21…+24 градусов тепла. Начало дня будет спокойным и солнечным, однако после обеда погода резко изменится – небо затянут облака, ветер усилится до 13-14 м/с, возможен дождь, но небольшой.

На юге Молдовы завтра будет по-летнему жарко – столбики термометров в дневные часы будут держаться у отметки +22…+25 градусов Цельсия. Ночью ожидается от +6 до +9 градусов тепла. Во второй половине дня будет пасмурно и ветрено порывами до 15 м/с. Ночью возможен небольшой дождь.

В последующие сутки на республику обрушится настоящий шторм - температура опустится до +18…+20 градусов Цельсия, а ветер усилится до 15-17 м/с. Дожди маловероятны, но будем надеяться…

Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/na-moldovu-dvizhetsya-shtormovoy-front-v-subbotu-b-1216574