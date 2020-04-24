Мужчина 15 лет воюет с таможней за свой автомобиль – безрезультатно

Ветеран Министерства внутренних дел Николае Беседовски заявил, что уже 15 лет не может вернуть свой автомобиль, который был заблокирован на таможне.

По словам Беседовски, транспортное средство он приобрел в апреле 2005 года, взяв кредит в банке. Проблема возникла при ввозе автомобиля из ЕС на территорию Молдовы. Мужчина заявил, что таможенники на КПП Кагул потребовали у него взятку за беспрепятственный импорт, но он отказался платить. Тогда они сослались на правовую норму, запрещающую импорт машин возрастом старше десяти лет, и заблокировали его автомобиль на таможне. По словам мужчины, на момент ввоза автомобилю еще не было десяти лет.

Ветеран рассказал, что все эти 15 лет он обивал пороги судов и других госучреждений, чтобы добиться справедливости, но безрезультатно. Решением Кишиневского апелляционного суда от 2005 года и решением Высшей судебной палаты от 2006 года были отклонены все полученные им в государственных учреждениях доказательства того, что автомобиль был произведен в 1995 году, и были приняты только устные заявления юристов Таможенной службы о том, что транспортное средство произведено в 1994 году. В 2013 году Кишинёвский апелляционный суд и Высшая судебная палата приняла все доказательства, которые ранее были отклонены, и констатировала не подлежащим обжалованию решением, что транспортное средство было выпущено в 1995 году.

Но когда он пришел с этим решением в Таможенную службу, сотрудники таможни отказались произвести оформление его имущества, поскольку было исполнено решение 2005 года.

- 15 лет сменяются правительства, сменяются министры, сменяются директора Таможенной службы, но проблема нашей семьи, наше имущество, наш приобретенный в ЕС товар остается незаконно заблокированным при пересечении государственной границы на таможенном пункте Кахул, в результате коррупционных действий, - рассказал Николае Беседовски в рамках пресс-конференции «Коррупция в Таможенной службе, поддерживаемая правительством Республики Молдова и защищаемая судебной системой в течение 15 лет» в IPN.

В феврале этого года Суд сектора Рышкановка отклонил новое исковое заявление ветерана к Таможенной службе, а в марте было отклонено его заявление о дискриминации.

- Экономический кризис в нашей семье начался в 2005 году, будучи вызван коррупцией госслужащих и безграничным протекционизмом этих судей. Все проявляют безразличие. Государственные учреждения, призванные бороться с коррупцией, дают мне понять, что наше право будет восстановлено только в результате протестов. Бесчисленные протесты, организованные мной и моей семьей, власти не слышат и не видят. Прекратите беззакония, прекратите коррупцию, соблюдайте принципы верховенства права и основных свобод человека! - потребовал мужчина.

В завершении он заявил, что он не доверяет и Европейскому суду по правам человека, поскольку, как он утверждает, секретарями там работают родственники судей из Республики Молдова.

- Это иллюзия молдавских адвокатов, что ЕСПЧ способно обеспечить торжество справедливости, - констатировал Николае Беседовски.

Подготовил Михаил Генчу