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Президент Молдовы сделал важные заявления: Что открывается с понедельника, 27 апреля, а что открывать пока рано
24.04.2020

Бюджетники останутся дома до 4 мая.  В пятницу вечером будет принято решение касательно того, кто и как будет работать, начиная со следующей недели. А пока президент Игорь Додон сообщил, о чем идет речь.

Так, по его словам, если решение одобрит комиссия по ЧС, бюджетники останутся дома до 4 мая, кроме госучреждений, предоставляющие услуги гражданам.

С понедельника, 27 апреля, разрешается выходить в парки с обеспечением социальной дистанции и группами, не более, чем 3 человека. Здесь важно отметить: сохраняется запрет на игровые и спортивные площадки.

Что касается торговли, предлагается, чтобы коммерческие точки всех типов открыли 27 свои двери, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ рынков и торговых центров.

Что касается кафе и ресторанов, их открытие пока откладывается – слишком рано, учитывая число заболевших.

Президент Молдовы Игорь Додон пояснил, почему власти намерены принять такие решения.

- Мы говорили ранее, что если к концу апреля число активных случаев заражения составит меньше 3 тысяч, тогда можем выйти с предложениями по ослаблению режима самоизоляции. Сегодня у нас двойной рекорд, как по числу проведенных тестов, так и по числу подтвержденных случаев. Всего 3110 случаев. Но при этом у нас 755 выздоровевших и 84 смерти. Таким образом, активных случаев у нас 2271, - сказал президент.

Но окончательное решение будет принято сегодня вечером.


ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ


 
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