Тандем Плахотнюк-Шор: за тем, что происходит в Конституционном суде Молдовы снова стоят кукловоды

Владимир Односталко, отреагировав на решение Конституционного суда отложить вступление в силу закона о выделении кредита российского кредита в 200 миллионов евро.

Тандем Плахотнюк-Шор намерен вновь захватить страну. Об этом написал в социальной сети депутат ПСРМ Владимир Односталко, отреагировав на решение Конституционного суда отложить вступление в силу закона о выделении кредита российского кредита в 200 млн. евро. Односталко напомнил, что это было сделано после того как в инстанцию обратились представили парламентской группы Канду, а реальными кукловодами того, что происходит теперь в КС, который возглавила приближенная к Андрею Нэстасе Домника Маноле, являются Владимир Плахотнюк и Илан Шор.

- Помните роль Сергея Сырбу в отношении предыдущего состава Конституционного суда? Да, да, того Сергея Сырбу, который готовил решения Конституционного суда в период попытки госперевората? Он сохранил свою роль посланника в суде. И не думайте, что он пишет только обращения. У Сырбу роль гайки в суде Домники, а кукловодами и реальными выгодополучателями являются Плахотнюк и Шор, - считает Односталко.

По мнению социалиста целью олигархов, которые контролировали страну в течение десяти лет и украли миллиарды леев из банковской системы и кишиневский аэропорт, является сохранение денег, которые они получают за счет аэропортного сбора с каждого пассажира.

- Может для Плахотнюка и Шора несколько сот миллионов леев аэропортного сбора не очень большая сумма, но для бюджета, который нуждается в этих деньгах, чтобы помочь гражданам, это много. «Диаспора» намерена вновь захватить страну, а для этого необходимо заблокировать платежи по зарплатам и пенсиям, чтобы не было никакой поддержки правительства для бизнеса, чтобы исчезли рабочие места. На фоне кризиса они очень надеются вновь захватить страну, чтобы и в дальнейшем доить ее как корову, которая приносит миллиарды в их карманы, - считает Односталко.

Напомним, что КС после обращения парламентской группы Канду приостановила в четверг действие закона о кредите, предоставленном Россией в размере 200 млн. евро. В тот же день был снят с поста председателя инстанции Владимир Цуркан, а его место заняла Домника Маноле.