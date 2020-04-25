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Общество
Свежие данные по коронавирусу в Молдове
25.04.2020

В Молдове в данный момент зафиксировано 3110 больных коронавирусом. За минувшую ночь цифра выросла почти на 200 случаев. Более того, за сутки скончались аж семь человек - день 24-го апреля оказался самым тревожным с этой точки зрения за все время ЧС. 

– Еще 94 пациента полностью излечились от коронавируса и были выписаны из больниц в течение суток, - заявила на брифинге глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Таким образом, количество выздоровевших от коронавируса выросло до 755 человек.

В данный момент 218 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 17 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 87 - скончались.

Автор: Михаил Генчу


 
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