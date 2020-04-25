Россия официально обвинила Усатого в криминальной мега-схеме

МВД России предъявило заочное обвинение Ренато Усатому. Обвинение касается организации преступного сообщества по делу о выводе из России через Moldindcombank более 500 миллиардов рублей.

– Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"), - сообщила агентству ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, организатором преступной схемы был Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из России более 500 миллиардов рублей.

По версии следствия, в 2013-2014 годах участники международной ОПГ совершили незаконные валютные операции и вывели из России через Moldindconbank более 500 миллиардов рублей. Деньги списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдовы в пользу иностранных юридических лиц, затем направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

– Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику, - уточнила Волк.

Плахотнюк и Вячеслав Платон, также участник схем, объявлены в международный розыск.

Плахотнюк в России также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он был одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката.

Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдове на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения Усатого.

Подготовил Михаил Генчу