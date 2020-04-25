Наталья Морарь - эталон стиля? Мнение модного эксперта

Элен Шарафуллина рассматривает образы одной из самых неоднозначных фигур молдавского ТВ.

Специально для «Блокнота Молдовы» модный эксперт выбрала героиню для оценки. Она поделится своим мнением о том, какой видят журналистку специалисты мира моды.

- Наталья Морарь никогда не делала секрета из своей бурной молодости, и когда-то она ей даже и соответствовала.

Долгие годы пропагандируемый образ свободной амазонки, бунтарки и как, мы можем рассмотреть на фото - революционерки, резко сменился образом Натальи Григорьевны, грузной дамы в кургузом жакете с неизменной «бабеттой» из 60-х.

Замечу, что «бабетта» как прическа очень «коварная» - некоторым типажам, к коим можно отнести и нашу сегодняшнюю героиню, может прибавить годков эдак десять, как минимум. Возьму на себя смелость и скажу, что ни Наталье Морарь, ни другим дамам это совершенно ни к чему! Хотя это будет только моя субъективная оценка.

Подобную укладку может себе позволить та, чей типаж близок к образу великой распространительницы этой укладки, одной из красивейших актрис – Брижит Бардо. То есть пухлые губы, вздернутый носик, изящный овал лица…

В 60-х после просмотра фильма «Бабетта идет на войну», где Бебе впервые появилась с необычно уложенными волосами, все женщины стали сооружать пучок на макушке. Эта укладка, можно сказать, совершила своеобразную революцию и очень быстро стала писком моды.

Возвращаясь к Наталье Морарь, можно обсудить ее известное фото на обложке журнала RED. Яркий образ, на мой взгляд, выглядит как протест против экранного имиджа дамы высокого класса. Но обилие ретуши и макияжа, к сожалению, растворяет должное впечатление. Скажу по секрету, что в результате проведенного мной небольшого опроса, Наталью Григорьевну – на сегодняшний день почти никто из опрошенных не узнал.

Цвета жакетов и подобранные к ним топы оставляют желать лучшего… В то же время трикотаж с воротом не актуален. Прошу обратить вообще внимание на фото - такая длина ворота категорически урезает четверть шеи и зрительно укорачивает ее длину. Для справки, особенно стильным дамам - трикотажный ворот должен быть как можно длиннее, чётко облегать шею, дабы она выглядела лебединой!

Ну, а любимый персами и восточными мудрецами цвет – «туркуаз», (в разговорной речи «бирюзовый»), исторически и согласно правилам колористики, может сочетаться лишь с красным, В восточных культурах значение бирюзового цвета — любовь, исцеление, щедрость, сознание, интуиция, личная ответственность, творчество, общение, уверенность в себе и независимость. Это означает, что топ цвета «голубой-электрик», ни в одну философию не вписывается, к сожалению.

Хотелось бы немного поговорить и о журналистской этике нашей героини, коль Наталья Григорьевна шагает в первых рядах представителей этой профессии.

Нормы поведения, правила этикета и журналистская этика, являются базой, на которой стоит вся телевизионная индустрия, да и СМИ, в целом. Жаль, когда первые лица молдавской журналистики игнорируют их, хотя это очень важная часть образа, особенно в авторских передачах.

Отмечу, что резкие прерывания собеседника, повышение тона, перескакивания с одного вопроса на другой, позволительны для шоу Андрея Малахова, не более. К примеру, очень трудно представить Владимира Познера, не выслушивающим собеседника до конца и налегающим на стол.

Для сравнения скажу, что Марианна Рацэ (коллега Н.М. по телеканалу) ведет себя с интервьюируемыми на порядок корректнее, с моей точки зрения, соответствуя стилю передачи и телеканала в целом. Но о коллегах в другой раз.

В качестве эпилога отмечу: словно в классических сюжетах старых фильмов, приятно бы было увидеть, как наша героиня избавится от грузного образа Натальи Григорьевны, и превратится в степенную элегантную леди. Да, можно обратиться к специалистам, ничего зазорного здесь нет.

Беседовала: Отилия Липчану