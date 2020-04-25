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Политика
Наталья Морарь - эталон стиля? Мнение модного эксперта
25.04.2020

Элен Шарафуллина рассматривает образы одной из самых неоднозначных фигур молдавского ТВ.

Специально для «Блокнота Молдовы» модный эксперт выбрала героиню для оценки. Она поделится своим мнением о том, какой видят журналистку специалисты мира моды.

- Наталья Морарь никогда не делала секрета из своей бурной молодости, и когда-то она ей даже и соответствовала.

Долгие годы пропагандируемый образ свободной амазонки, бунтарки и как, мы можем рассмотреть на фото - революционерки, резко сменился образом Натальи Григорьевны, грузной дамы в кургузом жакете с неизменной «бабеттой» из 60-х.

Замечу, что «бабетта» как прическа очень «коварная» - некоторым типажам, к коим можно отнести и нашу сегодняшнюю героиню, может прибавить годков эдак десять, как минимум. Возьму на себя смелость и скажу, что ни Наталье Морарь, ни другим дамам это совершенно ни к чему! Хотя это будет только моя субъективная оценка.

Подобную укладку может себе позволить та, чей типаж близок к образу великой распространительницы этой укладки, одной из красивейших актрис – Брижит Бардо. То есть пухлые губы, вздернутый носик, изящный овал лица…

В 60-х после просмотра фильма «Бабетта идет на войну», где Бебе впервые появилась с необычно уложенными волосами, все женщины стали сооружать пучок на макушке. Эта укладка, можно сказать, совершила своеобразную революцию и очень быстро стала писком моды.

Возвращаясь к Наталье Морарь, можно обсудить ее известное фото на обложке журнала RED. Яркий образ, на мой взгляд, выглядит как протест против экранного имиджа дамы высокого класса. Но обилие ретуши и макияжа, к сожалению, растворяет должное впечатление. Скажу по секрету, что в результате проведенного мной небольшого опроса, Наталью Григорьевну – на сегодняшний день почти никто из опрошенных не узнал.

Цвета жакетов и подобранные к ним топы оставляют желать лучшего… В то же время трикотаж с воротом не актуален. Прошу обратить вообще внимание на фото - такая длина ворота категорически урезает четверть шеи и зрительно укорачивает ее длину. Для справки, особенно стильным дамам - трикотажный ворот должен быть как можно длиннее, чётко облегать шею, дабы она выглядела лебединой!

Ну, а любимый персами и восточными мудрецами цвет – «туркуаз», (в разговорной речи «бирюзовый»), исторически и согласно правилам колористики, может сочетаться лишь с красным, В восточных культурах значение бирюзового цвета — любовь, исцеление, щедрость, сознание, интуиция, личная ответственность, творчество, общение, уверенность в себе и независимость. Это означает, что топ цвета «голубой-электрик», ни в одну философию не вписывается, к сожалению.

Хотелось бы немного поговорить и о журналистской этике нашей героини, коль Наталья Григорьевна шагает в первых рядах представителей этой профессии.

Нормы поведения, правила этикета и журналистская этика, являются базой, на которой стоит вся телевизионная индустрия, да и СМИ, в целом. Жаль, когда первые лица молдавской журналистики игнорируют их, хотя это очень важная часть образа, особенно в авторских передачах.

Отмечу, что резкие прерывания собеседника, повышение тона, перескакивания с одного вопроса на другой, позволительны для шоу Андрея Малахова, не более. К примеру, очень трудно представить Владимира Познера, не выслушивающим собеседника до конца и налегающим на стол.

Для сравнения скажу, что Марианна Рацэ (коллега Н.М. по телеканалу) ведет себя с интервьюируемыми на порядок корректнее, с моей точки зрения, соответствуя стилю передачи и телеканала в целом. Но о коллегах в другой раз.

В качестве эпилога отмечу: словно в классических сюжетах старых фильмов, приятно бы было увидеть, как наша героиня избавится от грузного образа Натальи Григорьевны, и превратится в степенную элегантную леди. Да, можно обратиться к специалистам, ничего зазорного здесь нет.

Беседовала: Отилия Липчану


 
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