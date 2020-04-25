«Почти как в старые времена - тогда Конституционный суд шел вслед за властью, теперь он идет вслед за оппозицией»

«Назначение судьи Домники Маноле председателем Конституционного суда свидетельствует о том, что это учреждение пошло в след за парламентской оппозицией». Такое заявление сделал журналист Виктор Никитуш.

Журналист в публикации на vox.publika.md , пишет, что «приостановив действие этого кредитного соглашения, которое может быть аннулировано, Конституционный суд превращается из арбитра молдавской политической игры в очень важного политического деятеля. Почти как в старые времена – тогда Конституционный суд шел вслед за властью, теперь он идет вслед за оппозицией».

«Председатель партии Платформа Достоинство и Правда Андрей Нэстасе заявил на канале Național 4 TV, после приостановления российского кредита, что он сделал все возможное, чтобы это правительственное соглашение не прошло. Сделанное заявление наталкивает на мысль о дворцовом перевороте в Конституционном суде и о том, что на принятое судьями решение могло быть оказано политическое влияние», отметил он, добавив: «политическое контрнаступление парламентской оппозиции дало результаты: деньги из Российской Федерации могут не дойти до Республики Молдова. Если это произойдет, у политического трио Андриана Канду/Майи Санду/Андрея Нэстасе есть одна проблема: придется объяснять гражданам, почему нет зарплат и инвестиций в медицину и инфраструктуру».

В то же время, Никитуш подчеркнул, что в эфире телеканала НТВ Молдова президент Игорь Додон заявил о возможности проведения досрочных парламентских выборов. «Поздравляю политическое трио Андрея Канду/Майю Санду/Андрея Нэстасе: в существующих условиях досрочные парламентские выборы вообще не благоприятствуют оппозиционным партиям. Существует вероятность того, что эти три героя умышленно наступят на грабли, объявленные социологами: в случае досрочных парламентских выборов, нагнетаемых в этом году, Партия социалистов имеет наилучшие шансы на получение большинства, необходимого для формирования Кабинета министров в одиночку», заключил лидер мнения.

Кристина Гурез