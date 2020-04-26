В Молдове подтверждено 194 новых случаев COVID-19

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Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.
Согласно данным, которые сегодня, 25 апреля, в ходе брифинга для прессы озвучила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, за минувшие сутки было обработано 1024 пробы на COVID-19, подтверждено 194 случаев коронавируса.
Как отметила Виорика Думбрэвяну, власти продолжают массовое тестирование в очагах. Так, из 38 случаев коронавируса, выявленных сегодня в Дубоссарах, 37 – в Центре временного размещения граждан с ограниченными физическими возможностями. В последующие дни тестирование в этом учреждении продолжится, на COVID-19 проверят порядка 300 человек. Еще один новый очаг – в Муниципальной клинической больнице №1, где были выявлены 7 случаев, но не в отделении, где размещают больных коронавирусом, а в Центре перинатологии.
Всего в Молдове зарегистрировано 3304 случаев коронавируса. Активными на данный момент, по ее словам, остаются 2385 случаев коронавируса. 94 человека скончались, 825 человек вылечились и были выписаны из больниц.
Автор Михаил Генчу
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