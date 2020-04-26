В Молдове подтверждено 194 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным, которые сегодня, 25 апреля, в ходе брифинга для прессы озвучила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, за минувшие сутки было обработано 1024 пробы на COVID-19, подтверждено 194 случаев коронавируса.

Новые случаи зарегистрированы в: Кишиневе – 55, Дубоссарах – 38, Приднестровье – 31, Каушанах – 9, Бельцах – 7, Страшенах – 6, Фалештах – 5, Кагуле, Криулянах, Глодянах, Рышканах, Сынжерей, Теленештах – по 4, Новых Аненах, Вулканештах – по 3, Дрокии, Оргееве – по 2, Кантемире, Хынчештах, Резине, Штефан-Водэ, Унгенах – по одному.

Как отметила Виорика Думбрэвяну, власти продолжают массовое тестирование в очагах. Так, из 38 случаев коронавируса, выявленных сегодня в Дубоссарах, 37 – в Центре временного размещения граждан с ограниченными физическими возможностями. В последующие дни тестирование в этом учреждении продолжится, на COVID-19 проверят порядка 300 человек. Еще один новый очаг – в Муниципальной клинической больнице №1, где были выявлены 7 случаев, но не в отделении, где размещают больных коронавирусом, а в Центре перинатологии.

Всего в Молдове зарегистрировано 3304 случаев коронавируса. Активными на данный момент, по ее словам, остаются 2385 случаев коронавируса. 94 человека скончались, 825 человек вылечились и были выписаны из больниц.

Автор Михаил Генчу