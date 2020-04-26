Как изменится жизнь граждан Молдовы с 27 апреля: полный текст распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла несколько решений, касающихся смягчения ограничений, введенных для населения и экономических агентов.

Приводится полный текст Распоряжения: Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 21 от 24 апреля 2020 года

В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения, статьей 2 Постановления Парламента № 55/2020 об объявлении чрезвычайного положения, пунктами 6, 7, 8 и 9 Положения о Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 1340/2001, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Дни 27 апреля – 30 апреля 2020 года объявить днями отдыха для всех единиц бюджетного сектора и публичных учреждений/органов, функционирующих в режиме самоуправления, за исключением: медико-санитарных учреждений, учреждений общественного здоровья и оказания вспомогательных услуг для учреждений общественного здоровья, служб спасения, неотложной помощи и социальной помощи; административных органов в области национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности; образовательных учреждений всех уровней (раннего образования, учреждений начального, среднего, профессионально-технического, высшего образования, внешкольного и специального образования), обеспечивающих проведение дистанционного процесса образования. ГП «Агентство государственных услуг», Национальной кассы социального страхования, Национального агентство занятости населения; Национального банка Молдовы.

2. Отработка этих дней будет осуществляться в порядке, установленном Правительством, после отмены чрезвычайного положения.

3. Указанные дни не считаются днями отдыха для работников, которые в период с 27 по 30 апреля 2020 года: просят о предоставлении/находятся в ежегодном отпуске (статья 112 Трудового кодекса), включая неиспользованный отпуск (часть (3) статьи 119 Трудового кодекса), с выплатой отпускного пособия (статья 117 Трудового кодекса) работа), и неоплачиваемый отпуск (статья 120 Трудового кодекса); находятся в режиме простоя, в соответствии с приказом, изданным работодателем.

4. Дни с 27 по 30 апреля 2020 года включаются в табель учета рабочего времени и расчета заработной платы за апрель, как дни присутствия на работе.

5. Руководителям единиц бюджетного сектора и руководителям учреждений/органов, функционирующих в режиме самоуправления, в период с 21 по 24 апреля привлекать только персонал, строго необходимый для обеспечения функциональности процессов, в том числе дистанционно.

6. Начиная с 27 апреля 2020 года разрешается присутствие людей в парках, в группах не более 3 человек, с соблюдением социальной дистанции.

7. Возобновить с 27 апреля 2020 года с обязательным соблюдением правил по снижению риска распространения инфекции COVID-19 розничную торговлю всеми видами товаров через специализированные коммерческие подразделения, кроме тех, которые расположены в торговых центрах и на рынках (в том числе авторынках).

8. Освободить от таможенных пошлин, сборов за таможенные процедуры и НДС: товары, предлагаемые в качестве пожертвования для нужд государственных медицинских учреждений Республики Молдова на основании Соглашения, подписанного между Правительством Республики Молдова и Правительством Турецкой Республики 17 апреля 2020 года в городе Анкара (Турция); медицинские маски и защитное оборудование, предоставляемые в качестве пожертвования Государственному медико-санитарному учреждению «Национальный центр неотложной медицинской догоспитальной помощи» и мэрии Кишинева предприятием с иностранным капиталом HUAWEI TECHNOLOGIES S.R.L.; медицинские маски, пожертвованные Национальному агентству общественного здоровья, импортированные экономическим оператором MALL ONLINE S.R.L.

9. В порядке отступления от положений ст. 1 пункт (3) Закона № 270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, в целях финансовой мотивации персонала Центров временного размещения для престарелых и людей с ограниченными возможностями (детей, взрослых), управляемых Национальным агентством социальной помощи, в период чрезвычайного положения, начиная с 1 апреля текущего года, устанавливается:

- ежемесячная надбавка за работу, выполняемую в условиях повышенного риска для здоровья, в размере до базового оклада для персонала, занимающегося профилактикой, наблюдением, контролем и лечением пациентов с COVID-19 в центрах временного размещения лиц с ограниченными возможностями (взрослые) в коммуне Брынзены Единецкого района и коммуне Кочиеры Дубоссарского района;

- ежемесячная надбавка за работу, выполняемую в условиях повышенного риска для здоровья, до 50% от базовой заработной платы для сотрудников Центров временного размещения престарелых и лиц с ограниченными возможностями (дети, взрослые), управляемых Национальным агентством социальной помощи за исключением случаев, предусмотренных в пункте 9.1. настоящего Распоряжения;

- конкретный размер надбавки устанавливается руководителем учреждения в зависимости от вклада и профессионализма работника пропорционально фактически отработанному времени;

- надбавка за работу, выполняемую в условиях повышенного риска для здоровья, является частью заработной платы и включается в расчет средней заработной платы во всех случаях применения;

- надбавка за работу, выполняемую в условиях повышенного риска для здоровья, не участвует в формировании месячной заработной платы для расчета разницы в заработной плате и не входит в лимит переменной части месячной заработной платы.

10. В отступление от положений части (5) статьи 104 Трудового кодекса № 154/2003, на период действия чрезвычайного положения не существует ограничений в отношении сверхурочной работы, выполняемой за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, для персонала Центров временного размещения для престарелых и людей с ограниченными возможностями (детей, взрослых), управляемых Национальным агентством социальной помощи.

11. В отступление от положений части (21) ст. 157 Трудового кодекса № 154/2003, в период действия чрезвычайного положения сверхурочные часы, отработанные сотрудниками Центров временного размещения для престарелых и людей с ограниченными возможностями (детей, взрослых), управляемых Национальным агентством социальной помощи, посредственно участвующими в мероприятиях по профилактике, контролю и лечению инфекции COVID-19, рассчитываются в обычном размере.

12. В порядке отступления от положений Постановления Правительства № 520/2006 об утверждении Нормы денежных расходов на содержание лиц, размещенных в социальных учреждениях, и Постановления Правительства № 506/2006 об утверждении естественных норм содержания лиц, размещенных в социальных учреждениях, в период действия чрезвычайного положения будут обеспечиваться продуктами питания и средствами гигиены в соответствии с нормами, установленными в указанных нормативных актах, в том числе сотрудники Центров временного размещения для престарелых и людей с ограниченными возможностями (детей, взрослых), управляемых Национальным агентством социальной помощи.

13. Разрешить физическим лицам, гражданам других государств, которые входят в состав экипажей судов или участвуют в их пилотировании, пересекать государственную границу, с представлением следующих документов: Действительный проездной документ (паспорт); Сертификат, выданный оператором судна / судовладельцем – для морских судов; Проездной сертификат члена экипажа судна для предъявления в органы контроля. Образец сертификата прилагается.

14. Разрешить 27 апреля 2020 года въезд на территорию Республики Молдова через пункт пересечения государственной границы «Международный аэропорт Кишинева» и временное пребывание до 3 мая 2020 года на территории Республики Молдова гражданина Франции и гражданина Великобритании, членов летного экипажа авиакомпании Wizz Air. Представители офиса Wizz Air в Республике Молдова обеспечат сопровождение экипажа воздушного судна в условиях, строго регламентируемых компетентными органами, от пункта въезда до места стоянки (отдыха) и обратно.

15. Разрешить временное пребывание до 27 апреля 2020 года на территории Республики Молдова 5 граждан Украины, членов вертолетного экипажа оператора ROSAVIA, не покидая территорию «Международного аэропорта Маркулешты», согласно пункту 9 распоряжения № 19 от 17 апреля 2020 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова.

16. Разрешить въезд 24 апреля 2020 года на территорию Республики Молдова через пункт пересечения государственной границы «Международный аэропорт Маркулешты и временное пребывание до 27 апреля 2020 года на территории Республики Молдова 5 граждан Украины, являющихся членами экипажа вертолета оператора ROSAVIA, не покидая территорию международного аэропорта Маркулешты.

17. Разрешить въезд 25 апреля 2020 года на территорию Республики Молдова через пункт пересечения государственной границы «Могилев-Подольск – Атаки» и временное пребывание на территории Республики Молдова 4 граждан Украины, специалистов ROSAVIA. Представители ГП «Международный аэропорт Маркулешты» обеспечат сопровождение на условиях, строго регламентируемых компетентными органами, представителей авиакомпании ROSAVIA из пункта въезда до «Международного аэропорта Маркулешты», не покидая территорию аэропорта.

18. В период с 27 апреля по 3 мая 2020 года разрешить организацию дополнительных чартерных рейсов для репатриации граждан Республики Молдова: ВАРШАВА - Кишинев ФРАНКФУРТ - КИШИНЕВ ВЕРОНА / ВЕНЕЦИЯ - КИШИНЕВ ЛОНДОН - КИШИНЕВ.

19. Утвердить расписание полетов:

на 4-10 мая 2020 года:

ЛОНДОН - КИШИНЕВ

МИЛАН - КИШИНЕВ

МОСКВА - КИШИНЕВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КИШИНЕВ

ПАРИЖ – КИШИНЕВ

на 11-17 мая 2020 года:

ЛОНДОН - КИШИНЕВ ВЕРОНА / ВЕНЕЦИЯ - КИШИНЕВ

ПАРИЖ - КИШИНЕВ МОСКВА – КИШИНЕВ

20. Разрешить авиарейс по типу такси, выполняемый авиакомпанией MHS AVIATION GMBH 27 апреля 2020 года, Кельн - Кишинев – Вена.

21. Разрешить авиарейс по типу такси, выполняемый авиакомпанией FLY TYROL, 26 апреля 2020 года, ВЕНА - КИШИНЕВ – ВОСЛАУ.

22. Разрешить автомобильный пассажирский транспорт для репатриации граждан Республики Молдова, 28 апреля 2020 года, БУХАРЕСТ - КИШИНЕВ.

23. Установить с 25 апреля 2020 года, в 8:00, карантинный режим в селе Чишмикиой и в селе Етулия Вулканештского района.

24. Приостановить 27 апреля 2020 года движение общественного транспорта в муниципиях Кишинев и Бельцы.

25. Несоблюдение положений / мер, установленных Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляет опасность для здоровья населения и послужит основанием для судебного преследования за нарушения и / или уголовную ответственность.

26. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента издания и публикуется на официальной странице Правительства.

Премьер-министр, Председатель Комиссии ИОН КИКУ