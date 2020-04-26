Взятка, как цена пребывания в Молдове - за корруцпию задержали двух миграционщиков

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Общество
Двое далеко не последних сотрудников МВД были задержаны. Глава регионального отдела «Север» Бюро по миграции и убежищу МВД РМ и его подчиненный подозреваются в пассивной коррупции.
Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией на трое суток задержали с поличным обоих чиновников в момент получения взятки в 40 тысяч леев.
Оба миграционщика подозреваются в том, что вымогали у иностранного гражданина две тысячи евро, чтобы не возбуждать дело о нарушении режима пребывания на территории Молдовы.
Чиновники проходят по статье о пассивной коррупции. Теперь прокурорам предстоит предъявить им официальное обвинение и решить вопрос о помещении чиновников под предварительный арест.
Если суд признает их виновными, подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы, штраф, а также запрет занимать определённые должности, сообщает Sputnik.
Подготовил Михаил Генчу
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