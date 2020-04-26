Взятка, как цена пребывания в Молдове - за корруцпию задержали двух миграционщиков

Двое далеко не последних сотрудников МВД были задержаны. Глава регионального отдела «Север» Бюро по миграции и убежищу МВД РМ и его подчиненный подозреваются в пассивной коррупции.

Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией на трое суток задержали с поличным обоих чиновников в момент получения взятки в 40 тысяч леев.

Оба миграционщика подозреваются в том, что вымогали у иностранного гражданина две тысячи евро, чтобы не возбуждать дело о нарушении режима пребывания на территории Молдовы.

Чиновники проходят по статье о пассивной коррупции. Теперь прокурорам предстоит предъявить им официальное обвинение и решить вопрос о помещении чиновников под предварительный арест.

Если суд признает их виновными, подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы, штраф, а также запрет занимать определённые должности, сообщает Sputnik.

Подготовил Михаил Генчу