Налог для предприятий - отсрочить нельзя, платить сейчас

О малых фермерских фирмах-плательщиках НДС месяц назад забыли при отсрочке подоходного налога. Об этом заявил директор аудиторской компании Audit-Exact Дорин Молдован

Он напомнил, что месяц назад государство отсрочило выплату подоходного налога для фермерских хозяйств, индивидуальных предприятий численностью до 3 работников, предприятий - неплательщиков НДС, а также компаний, использующих режим IVAO, передает портал logos.press.md.

– Это, по меньшей мере, непрофессионально. Категория предприятий, для которых была разрешена отсрочка, настолько мала количественно, что ощутимого эффекта она не дает. Если и предоставлять такие льготы, то всем небольшим компаниям. У меня, например, есть клиент — предприятие с пятью работниками, которое является плательщиком НДС. Но оно не подпадает под льготы. Считаю, что к этой категории нужно было добавить плательщиков НДС, у которых объемы продаж не превышают 50 млн леев. Это как раз тот самый малый и средний бизнес, о котором сейчас много говорят, - отметил Молдован.

По его словам среди небольших предприятий, наметилась явная тенденция сокращать сотрудников, потому что они не могут платить зарплату и налоги с нее.

– Считаю, что правильно было бы отменить для таких предприятий не только подоходный налог на заработную плату, но и взносы в соцфонд и фонды медицинского страхования. В отсутствие экономической деятельности предпринимателю неоткуда платить и зарплату, и налоги, - сказал Молдован.

– В то же время, как ни крути, а у больших предприятий больший запас прочности, чем у небольших, это реальность. И ситуацию на таких предприятиях нужно просчитывать и анализировать, - говорит он. - Но реальность и то, что невозможно подойти к каждому индивидуально, властям приходится принимать решения на определенном уровне. Кого-то это устраивает, а кого-то — нет. В Молдове в нормальные годы, без пандемии, закрываются сотни предприятий и открываются новые.

Кто-то уходит из бизнеса, а кто-то не сдается и, закусив удила, начинает что-то новое. Сократить бюджетный сектор в значительной степени мы не можем, у нас и так везде вакансии, а во многих населенных пунктах нет полицейских, - продолжает он. - Если бы такая ситуация была только у нас, можно было ругать наше руководство, но мы должны понимать: Молдова не может включить станок и печатать деньги, - отметил доктор экономики Александр Муравский.

Подготовил Михаил Генчу