Виталий Кюркчу: Зачем нам статистика заражения, если нет информации о закупках в системе здравоохранения?

В субботу министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило о 194 новых случаях COVID-19 после обработки более тысячи образцов. Число смертей, связанных с новым типом коронавируса, достигло 94-х. Статистика озвучена по окончании заседания единого командного центра управления кризисом, вызванным вирусом COVID-19, передаёт IPN.

Министр Виорика Думбрэвяну заявила, что из 194 новых случаев 55 выявлены в муниципии Кишинёв. 38 случаев обнаружены в районе Дубэсарь, из которых 37 – в Центре временного размещения людей с ограниченными возможностями. Власти планируют протестировать на COVID-19 всех 300 подопечных этого учреждения. В приднестровском регионе зарегистрирован 31 новый случай.

Излечились 825 пациентов, но эта статистика не включает Приднестровье.

Министр также сообщила о выявлении нового очага в муниципальной клинической больнице №1, где зарегистрировано семь случаев заражения в центре перинатологии.

Отменяемые с понедельника ограничительные меры остаются в силе для тех населённых пунктов, в которых введён режим карантина. Премьер Ион Кику обратился к гражданам с призывом не посещать кладбища, так как Родительский день перенесён на июнь.

Практику ежедневной отчетности о статистике заболевания коронавирусом подверг критике в социальной сети Facebook президент Фонда стратегических инициатив Гагаузии, преподаватель экономического факультета КГУ Виталий Кюркчу.

«Кому адресованы данные статистические отчеты, для чего нужно каждый день тратить время чиновников? – спрашивает он. - Эту информацию можно взять с соответствующих сайтов. Или это ИБД - имитация бурной деятельности?».

Почему в предыдущие годы министерство не выходило ежедневно с данными о числе заболевших пневмонией, гриппом, говорит Виталий Кюркчу: «Почему утаивают информацию о количестве койко-мест всего, в том числе в инфекционных отделениях, количестве приобретенного медицинского оборудования по видам? Почему публично не рассказывают о проводимых торгах в системе здравоохранения по приобретению медоборудования, медпрепаратов и т.д.?

Особо хотелось бы отметить неэффективность системы чрезвычайных ситуаций в Молдове: она вообще нефункциональна, проводимые учения - это сплошное очковтирательство, запасов необходимых средств вообще нет (страхового запаса продовольствия, защитных масок, экранов, средств дезинфекции и т.д.).

В целом сложившаяся система управления демонстрирует свою неэффективность. Ещё в 2012 году я предлагал принять разработанный мною проект закона Гагаузии о чрезвычайных ситуациях в Гагаузии, но был не понят коллегам в исполкоме и депутатами НСГ. Хорошо, что удалось все же постановлением исполкома Гагаузии утвердить нормы и нормативы на случай чрезвычайных ситуаций, которые потом были заимствованы и на национальном уровне.

В общем, постпандемийный период принесёт много изменений в разных секторах и отраслях, но самый главный, на мой взгляд, - это изменения в системе управления государством и Гагаузией.

Наблюдая за решениями КЧС на национальном и региональном (Гагаузия) уровнях, решениями правительства Молдовы и исполнительного комитета Гагаузии, понимаю, что все они руководствуются текущим состоянием, констатацией фактов, но нисколько не нарабатывают неординарные решения, которых требует неординарная ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции.

Даже в условиях нехватки средств можно и нужно найти такие государственные решения, которые позволили бы снизить напряжение, копящееся у граждан, и одновременно определить пути постепенного возврата к функционированию объектов бизнеса. Все только и говорят на национальном уровне о привлечении кредитов, а почему бы не пойти на выделение из официальных валютных резервов НБМ суммы в размере 100 миллионов долларов в фонд покрытия последствий пандемии, ведь НБМ также является частью нашей системы государственного управления?

Правительство Молдовы и исполком Гагаузии просто обязаны смотреть на перспективу и уже начать разработку стратегического документа по работе в «новых нормальных условиях» экономики, ведь после пандемии нужно адекватно реагировать на новые условия. Пора перестать заниматься распространением страшилок, вирусы не перестанут проявлять себя, а может, проявят и в больших масштабах. Органы власти просто обязаны дать ответы гражданам и экономическим агентам на вопросы: что означает уровень «нормальности» в каждодневной жизни? Пора начинать возвращаться к нормальной жизни общества и реализации гражданами своих прав, которые были урезаны государством».