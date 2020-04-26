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Общество
Суд не принял в качестве аргумента разрешение Додона гулять в парках
26.04.2020

Гражданин Молдовы, оштрафованный за нарушение карантина представил в суде заявления Додона о том, что гулять в парках разрешается. 

"После публикации сюжета с заявлением Игоря Додона о том, что находиться в парках разрешается, со мной связался один наш гражданин, который сообщил о том, что он был оштрафован, и попросил отправить ему видеорепортаж, чтобы представить его судебной инстанции при обжаловании составленного в отношении него протокола о правонарушении".

Гражданин обжаловал штрафные санкции, однако же проиграл процесс. 

Кишиневец был оштрафован 13 апреля, так как находился на территории парка «Музей села». Он обжаловал протокол о правонарушении в суде Кишинева (офис Чекан), а затем обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде, где представил в качестве оправдания в том числе и видеорепортаж из передачи "Președintele răspunde", в которой Игорь Додон заявляет, что не запрещено заниматься спортом или гулять в парках группой лиц не более трех человек, а также указал на тот факт, что протокол о правонарушении был составлен принудительно. 

Тем не менее, уголовная коллегия Апелляционной палаты сочла апелляционную жалобу необоснованной. Решение АП, таким образом, обжалованию не подлежит. Истец окончательно признан виновным и обязан оплатить штраф в 22500 лей.


 
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