Путешествие длиною в жизнь: история молдованина, который переехал к возлюбленной в Перу

Путешествие длиною в жизнь. Наш соотечественник Сергей Дырзу восемь лет назад переехал в Перу и проводит экскурсии по Южной Америке.

Мужчина оказался на другом континенте по зову любви. Три года он работал на круизном лайнере, где повстречал свою будущую супругу - перуанку: "Мы пытались убедить друг друга в итоге кинули монету. И монета показала, что мне лететь в Куско. У меня было впечатление, что там, куда я лечу - там индейцы, лук, стрелы, повязки. Я потом извинялся дико перед своей супругой".

Сначала Сергей работал в Перу дегустатором, а затем устроился гидом по Южной Америке. Он освоил новую профессию в 41 год: "Здесь очень сложно работать, почти невозможно работать гидом, если у вас нет лицензии. Лицензию без института или университета получить не удастся. Ну и все, я получил карточку гида".

До пандемии коронавируса экскурсии Сергея были расписаны на год вперед. Стоимость достигает трех тысяч долларов с человека: "Я провожу многодневные иногда несколько-недельные туры и не только по Куско. Это Перу, Боливия, Чили, Эквадор, Колумбия, вот в эти страны, потому что туда мне не нужна виза как молдаванину".

Пока действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, мужчина остается дома с пятилетней дочкой: "Сейчас мы рисуем, играем в футбол, катаемся на мотоцикле, шьем, лепим. Я счастлив как никто, вы просто не представляете насколько мне хорошо".

В планах Сергея открыть в Перу свое туристическое агентство и посетить Молдову, где его ждут родители.

Жена Сергея...