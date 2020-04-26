Вадим Чебан: к октябрю цена на газ для граждан может упасть до 20 %

Тарифы на газ для конечных потребителей могут снизить где-то на 10-20% до 1 октября. Об этом заявил в телеэфире председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

По его словам, скорее всего, тарифы на газ для конечных потребителей будут пересмотрены в августе-сентябре, учитывая прогноз и дальнейшем снижении закупочной цены на «голубое топливо», поставляемое «Газпромом».

Согласно предусмотренной в контракте формуле, закупочная цена на газ для Молдовы меняется ежеквартально с учетом динамики цен на нефтепродукты за последние 9 месяцев. Цены на нефть на мировых биржах упали, что привело и к снижению стоимости газа. Газ существенно подешевел и для Молдовы, и, исходя из заложенной в контракт формулы закупочной цены, в третьем и четвертом кварталах 2020 года прогнозируется дальнейшее и очень ощутимое снижение стоимости газа для нашей страны.

Чебан сообщил, что закупочная цена российского газа для Молдовы во II квартале 2020 года составила $164 за 1 тыс. куб. м., а в III квартале она, как прогнозируется, будет равна $140, а при сохранении текущей динамики в IV квартале 2020 г. - опустится до $100 за 1 тыс. куб. м., что очень важно и по той причине, что в этот период время отопительного сезона, в Молдове отмечается наибольшее потребление "голубого топлива", сообщает noi.md.

В итоге среднегодовая закупочной цена российского газа для Молдовы составит в этом году от $130 до $140-145 за 1 тыс. куб. м., при том, что в действующий тариф на газ для конечных потребителей страны закладывалась среднегодовая цена газа в $178. Таким образом, появится возможность для снижения стоимости газа и для конечных потребителей.

Подготовил Михаил Генчу