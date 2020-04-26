Чашку кофею от Филата я тебе дарю: Экс-премьер-министр Молдовы объявил конкурс – 5 победителей встретятся с ним лично

Владимир Васильевич даже не представляет, какого джинна он может выпустить из бутылки.

Экс-премьер-министр Молдовы перед самым Новым годом вышел из тюрьмы, где провел более 4 лет. По заслугам ли он был наказан – спор долгий, но заканчивается он обычно фразой: Филат, конечно, виноват, но сажать надо было и остальных – особенно участников «кражи века». Что, конечно, не умаляет его вины.

Некоторое время после выхода на свободу Владимир Филат публично молчал: ходил по родственникам, встречался с детьми. Но желание заявить о себе в публичном пространстве перебороло благоразумие.

Сегодня экс-премьер разразился постом в Фэйсбуке, где, немного порассуждав о патриотизме и честности (гм – три раза – прим. редакции), объявил конкурс по случаю Дня национального флага (он завтра, 27 апреля у нас). Дескать, пять человек, которые пришлют лучшие фото на тему, будут иметь возможность после снятия карантина выпить с ним чашечку кофе.

Понимает ли Владимир Васильевич, чем это может закончиться? Не набегут ли все обиженные на экс-премьера? С фоточками – как с предлогом?

Очень сомнительное мероприятие, Владимир Васильевич. И – небезопасное. Но это не точно.

P.S. А что бы вы сказали господину Филату, выиграв конкурс и придя к нему на кофе?

РОМАН ВЛАДИМИРОВ