Карантин покажет, кто плавал голым: какие профессии умрут в Молдове в первую очередь после эпидемии

Какие специальности больше не нужны, как в кризис остаться востребованным на рынке труда, и можно ли доверять вебинарам, которые за два часа обещают открыть слушателям новые горизонты – обо всем этом рассказала руководитель «School of Business Communicati.

Уже больше месяца Молдова живет в режиме чрезвычайного положения. Если в начале марта бизнес успел поработать две недели (официально ЧП в Молдове было введено с 17 марта – прим. ред.), то апрель, скорее всего, будет нулевым по всем показателям. Работает лишь продуктовый ритейл, аптеки, заправки и госструктуры. Это внушает вполне обоснованные страхи владельцам компаний и их сотрудникам.

Но последних больше, да и страхи их сильнее, хотя бы потому, что у собственников бизнеса есть хоть какая-то подушка безопасности. Какие тектонические сдвиги ожидаются на рынке труда Молдовы, рассказала Ольга Нисенбойм.

Ольга Нисенбойм считает, что после кризиса конкуренция станет жестче: клиент перестанет прощать то, что прощалось до сих пор.

«Идеальный шторм для молдавского бизнеса»

- Скажите, кто в кризис останется без работы в первую очередь?

- Давайте разделим этот вопрос на две части. Здесь есть две стороны медали – объективная, связанная с рынком и общей ситуацией. Есть отрасли, которые попали в так называемый идеальный в шторм.

- Штормит практически весь мир, и нашу страну в том числе.

- Именно так. Многие факторы совпали, и целые отрасли оказались в очень жёсткой ситуации. Это в частности - туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес, все, что связано с офлайновыми ивентами, непродуктовый ритейл (речь об одежде, мебели, технике и так далее). Список можно продолжать. Эти сегменты бизнеса по объективным причинам оказались в глубочайшем кризисе. И, конечно же, люди, которые работают в этих отраслях, останутся (и уже осталась) без работы, по крайней мере, на период режима чрезвычайной ситуации, когда предпринимаются меры по самоизоляции. К тому же, в данный момент нет каких-либо маркеров, которые говорят о том, что рынок быстро восстановится. И это объектная сторона медали, когда можно сказать: так бывает, ребята, вам не повезло, тут нет вашей вины.

- А что вы имеете ввиду, когда говорите о другой стороне медали?

- Тут как раз очень интересно. Всегда велик соблазн все свалить на внешние факторы, но есть такое понятие, как квалификация и степень экспертности сотрудников, поэтому работу потеряют и окажутся на улице те люди, кто не в состоянии своими результатами подтвердить высокую экспертность того, что они делают. Когда компания успешная, и находится в росте, а продукт покупается, и в целом на рынке складываются благоприятные условия, такая ситуация прощает людям не самую высокую квалификацию. Соответственно, это позволяет сотрудникам расслабиться, и совершить то, что называется в социальной психологии - ошибку атрибуции. Это когда успешные результаты приписываются себе, а не тому, что на рынке все хорошо. У нас много людей в самых различных сегментах бизнеса совершили ту самую ошибку атрибуции.

Есть очень хорошая фраза, которая характеризует нынешнюю ситуацию. Когда начнется отлив, станет понятно, кто купался голым. Когда начнется кризис, то все равно работа будет, есть компании, которые по-прежнему работают. Но свое место сохранят те сотрудники, в ком собственник бизнеса видит ценность. И тогда станет ясно, кто с профессиональной точки зрения - купался голым. Причем это будет касаться не только тех отраслей, кто попал в идеальный шторм. Потому что когда падает весь рынок, то плохо всем.

«Два несгораемых вклада – в здоровье и образование»

- Как сообщающиеся сосуды.

- Конечно. А как иначе? Те компании, которые сейчас зарабатывают (это аптеки, айти-сфера, продуктовый ритейл) и, чей продукт востребован, тоже начнут чистить свои ряды. Все потому, что рынок падает, и в целом у людей больше денег не становится. К тому же, из-за неопределенности они не готовы тратить, отсюда и обороты падают. Так вот, даже те компании, у которых все хорошо, они начнут отказываться от тех сотрудников, которые приносят меньшую пользу, чем их коллеги, и не соответствуют тем требованиям, которые предъявляет работодатель.

- Что же делать?

- Я всегда говорила: ребята, инвестируйте в себя, даже если все хорошо, доказывайте свою экспертность. Настал тот момент, когда хорошие сотрудники востребованы. Даже в кризис! Мы это мы видимо по запросам на рекрутинг и по своим консалтинговым проектам. Те люди, у которых с экспертностью все хорошо, они найдут работу даже в кризис. Более того, они уже это сделали.

- Сейчас? В момент карантина? Если отвлечься от названия компаний и конкретных имен, кто сейчас нашел работу? Поясните.

- За этот месяц через нас вышли на работу несколько финансистов, несколько руководителей среднего звена, один эйчар, один категорийный менеджер (менеджер из ритейл-сферы). Через несколько недель приступает к работе внутренний тренер.

«Рынок и клиент не будут прощать то, что прощалось до сих пор»

- А как вы относитесь к теории о том, что закончится карантин, случится всплеск отложенного спроса, и все пойдет в гору?

- Есть вещи, которые частично люди откладывают на какие-то благополучные периоды. Небольшая волна роста будет, но если говорить в целом, то я не сторонник этой версии, по той причине, что кризис и карантин – это не вопрос отложенной жизни, когда все вернется на круги своя. Я так не думаю. В том процессе, где мы находимся (а он уже долгий и еще будет длиться), происходят гораздо более важные вещи. Одна из них - переоценка ценностей. Переоценка своего отношения к способу и объемам потребления. Эти вещи, связанные с переоценкой, приведут к осознанному потреблению. Мы научимся ценить качественные товары, услуги. Изменится отношение к клиентам, и потребители в меньшей степени будут прощать пренебрежение к себе. В конечном итоге, кризис приведет к тому, что и в компаниях будут относиться во всех смыслах по-другому к качеству. Рынок и клиент не будут прощать каких-то вещей, которые прощались до сих пор. Конкуренция будет более жесткой. И более требовательной.

- Я читала такую вещь: что после кризиса наступит рынок работодателя, будут происходить приятные для него вещи - люди будут соглашаться работать за меньшие деньги, причем работать станут лучше.

- Если взять любую нишу на рынке труда и специалистов любой вакансии, то здесь работает принцип Парето, где в каждой профессиональной линейке есть процентов 20 очень профессиональных и ответственных. Эти вещи взаимосвязаны между собой, потому что, если человек вкладывается в свое развитие, то это говорит о его усилиях и способности к концентрации на задаче. Если вы – высококлассный специалист, то рынок всегда будет открыт: такой человек будет выбирать между предложениями, а для остальных 80 процентов рынок труда станет жестче. Есть два несгораемых вклада – в свое здоровье и образование. Причем речь идет именно о качественном образовании, а не просто вебинары послушать…

«Иллюзия трех вебинаров: я уже специалист»

- Кстати, про вебинары. Сейчас какое-то невероятно большое количество вебинаров проводится: и за деньги, и бесплатных. Учат всему – и кризис пережит, и бизнес наладить, и книгу написать, и мир покорить.

- Рынок онлайн-образования и до кризиса на 90 процентов был похож скорее на информационный мусор, чем на что-то стоящее. Сейчас же большинство вебинаров – это огромное количество бесплатного контента. И представляют они собой не более, чем воронку продаж, так называемый способ затянуть клиентов, чтобы в перспективе продать те или иные продукты. Никто не ставит перед собой цель – научить вас чему-то через вебинары, да еще и бесплатно. Поэтому не рекомендую бросаться в эту пучину. Это отнимает большое количество времени и внимания, создает неправильный образ относительно образования в принципе. Создает некую иллюзию у человека, который прошел три вебинара, что он якобы специалист. Это, кстати, очень опасная иллюзия.

- Как отличить на этом рынке шарлатанов?

- Любой хороший образовательный курс стоит денег, и немалых. Нет на рынке образования альтруистов, которые готовы за три копейки и бесплатно вкладывать душу. Псевдо-образование сейчас работает в том ключе, что учит, как справиться с кризисом. Но по большому счету этого никто не знает. Создаются площадки для бизнесменов, где они могут пообщаться. Но один опыт не равен другому опыту, и никто не может гарантировать качество этого опыта.

Поэтому рекомендую обратить внимание на качество образовательных программ не сейчас, а до кризиса. Что это за компания, что за спикер, что он делал до того, как мы все самоизолировались. Какие отзывы о его работе, причем не те, которые размещены на сайте, а отзывы конкретных людей. Благодаря развитию соцсетей сейчас получить отзыв от реальных людей совсем не сложно. Есть смысл инвестировать не в трехчасовой вебинар, а в системные курсы, которые могут дать достаточно большой образовательный пласт с системой домашних заданий и контроля со стороны руководителей.

Когда мы понимаем, что перед нами не говорящая голова, когда есть система тестирования на выходе, с некой долей ответственности людей, которые курс организуют. Сейчас эти курсы переформатировались в том числе и в онлайн. То, что до сих пор работало в офлайне, нельзя просто взять и провести в онлайн. Материал должен быть полностью переработан, потому что вовлеченность в процессы при онлайн-образовании значительно ниже. И это надо учитывать.

НАША СПРАВКА

Ольга Нисенбойм - бизнес-тренер, консультант, доктор психологических наук, руководитель «School of Business Communications» и «SBC-HR». Специализация - краткосрочное бизнес-образование для руководителей и специалистов, бизнес-тренинги, семинары, мастер-классы, управленческий консалтинг, рекрутинг.

ДАРЬЯ ЗИМБЕЛЬСКАЯ