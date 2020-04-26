Константин Олару. Три времени и три вкуса

Интервью с Константином Олару, директором по качеству Calarasi Divin. У интервью две темы – история Calarasi Divin и три вкуса серии Special Collection.

Предисловие

С Константином Николаевичем Олару, по определению, сложно писать интервью. Не уложишься. Или книга, или документальный фильм, как минимум. Поэтому я только очень коротко упомяну его трудовую биографию, а интервью превращу в три вопроса, которые мне было интересно задать. Плюс три вопроса будет легко связать с тремя дивинами из серии Special Collection. Без Константина Николаевича вкус у них был бы другой.

Биография. Точнее ее «опорные точки»

Родился в 1945 году. В 1963 году окончил Кишиневское училище виноградарства и виноделия. За 10 лет успел отслужить в армии, начать работать в виноделии и с «красным дипломом» заочно окончить Политехнический институт. Сразу после института – новое назначение – главный инженер Каларашского объединения. Через два года и до 1983 года – заместитель генерального директора Каларашского объединения. Потом были «Арома», Министерство сельского хозяйства, Институт винограда и вина, руководство «Висмос». С 2012 года Константин Николаевич – председатель Ассоциации производителей дивина и бренди. В 2016 году вернулся на любимый Calarasi Divin. Как директор по качеству.

Первый вопрос и 5-летний VSOP из Special Collection

1973 год. Калараш. Как все начиналось?

В 1973 году я уже работал в виноделии и оканчивал заочно Политехнический институт. Шел на «красный диплом», единственный на курсе. Если вспомнить, то весь последний год меня уже переманивали на другую работу. Предлагали Дубоссары, Ларгу, Кагул. Но я все отнекивался и говорил, чтобы мне дали доучиться. На второй день как я защитил диплом мне позвонили из Министерства. Приезжай. Приехал, и меня просто посадили в машину и отвезли в Калараш. Представили мне в Каларашском объединении. Два года я отработал главным инженером и потом восемь лет заместителем генерального директора.

Что тогда представлял из себя Каларашский район. 10 заводов первичного виноделия, 22 виноградных совхоз завода (в других районах Молдовы тогда были и колхозы, в Каларашском районе – только совхоз-заводы). И – главный завод.

Мы тогда перерабатывали до 100 тысяч тонн винограда ежегодно. Ежедневно из района уходило 9-10 железнодорожных вагонов вина и коньяка.

С 1966 года на заводе была заложена на выдержку первая партия дистиллятов. Когда я пришел на завод, первый коньяк 5 -летней выдержки уже выпускался.

А первый каларашский коньяк 7-летней выдержки был сделан уже с моим участием. Можно сказать, что это был первый созданный мной лично выдержанный коньяк.

Что я могу сказать о 5-летнем VSOP из Special Collection? На самом деле его «средний» возраст – больше. Пятилетний дистиллят только часть его купажа. Другие составляющие – дистилляты шести и десятилетней выдержки. Но его основа, пятилетней выдержки, придает его цветочно-ванильной гамме особую свежесть. Хочу добавить, что идея серии Special Collection – задать более высокую планку дивинов в Молдове. Для этой серии отбираются лучшие дистилляты, более яркие и гармоничные.

Второй вопрос и 7-летний XO из Special Collection

Правда, что вы приверженец особых сортов винограда для производства дивина?

Каларашский район – уникальный для выращивания белых столовых сортов винограда. Уникальный климат, уникальный рельеф. Отличие Calarasi Divin – это то, что мы работаем только со своим виноградом, у нас сейчас 600 гектаров виноградников. И, хотя дивин можно делать и из алиготе, рислинга и совиньона, но мы акцентируемся на других сортах винограда. Сейчас это венгерский сорт винограда Бианка. Но, постепенно мы двигаемся к производству дивинов из трех сортов винограда. Это «Первенец Магарача», «Ритон» и «Алб де Оницкань».

«Первенец» богат цветочно-медовыми оттенками, устойчив к болезням и его урожайность 15-20 тонн с гектара. «Ритон» еще плодороднее, большая гроздь, тоже цветочный аромат. А у «Алб де Оницкань», что очень важно, позднее созревание.

С этими тремя сортами мы можем очень сбалансированно, не торопясь, организовать сбор винограда, с 15 августа и до середины октября. Дистилляты из этих сортов – превосходная основа для создания самых изысканных дивинов.

7-летний XO из Special Collection? Это очень интеллигентный дивин. Красивый, темно-золотистый цвет, цветочно-ванильный аромат, вкус шоколада. Учитывая, что в его купаже есть и дистилляты 9 и 10 летней выдержки, то в «слепой» дегустации он уверенно выиграет у многих «однолеток».

Третий вопрос и 10-летний XO из Special Collection

Планы на будущее?

Мне было очень приятно, когда я вернулся в 2016 году на Calarasi Divin встретить здесь своих старых коллег, некоторых из них я еще сам принимал на работу. С такой командой можно горы свернуть.

Наши планы? В нескольких словах? Совершенствовать сортовой состав винограда. Выкорчевывать старые виноградники и заменять их теми тремя сортами, которые я упомянул. Построить современный цех первичного виноделия, который даст нам возможность реализации планов еще большего качественного роста

Что еще, если загадать совсем далеко вперед? Сейчас мы производим дивин с уникальным географическим происхождением, ведь мы работаем только со своими виноградниками. Но в будущем, пользуясь уникальностью нашего региона для белых сортов винограда, мы планируем, наряду с дивинами, производить и несколько вин. Также с уникальным географическим положением.

Константин Николаевич! А 10 летний XO из Special Collection? Это именно тот дивин с которого я возобновил знакомство с Calarasi Divin… Что вы скажете о нем?

Без ложной скромности, уверен, что на «слепой дегустации» ему можно дать и все 15 лет выдержки. Это состоявшийся дивин высокого класса с нотками чернослива и бальзамными оттенками. Впрочем, вы ведь тоже от него в восторге?

Честно? Да.

Не забывайте, что «де факто» то, что Calarasi Special Collection - это уже уникальный продукт, с контролируемым происхождением (IGP). Из года в год мы используем для дистиллятов виноград из одной и той же определенной зоны Каларашского района зоны Codru. Для вас, как ценителя, это всегда, из года в год, одинаковый вкус и ароматика.

Могу смело вас заверить, что Special Collection от Calarasi Divin можно считать такой же визитной карточкой для Молдовы, как выступления «Жока, вальс Доги или праздник «Мэрцишора»

Павел ЗИНГАН